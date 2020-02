Na Kanárských ostrovech se potvrdil koronavirus. V jednom z hotelů je v karanténě i skupina Čechů

O skutečnosti, že jsou mezi lidmi umístěnými v karanténě i Češi, informovala cestovní kancelář Invia. Vedení čtyřhvězdičkového hotelu H10 Costa Adeje Palace, který je oblíbený především mezi britskými turisty, na žádost úřadů umístilo do karantény všechny své hosty.

„Bohužel je to tak. V hotelu je pět Čechů - čtyři dospělí a jedno dítě,“ řekla mluvčí CK Invia Andrea Řezníčková.

„V hotelu momentálně probíhají zdravotní prohlídky všech klientů,“ dodala Viková.

Pokud jde o českou skupinku, ředitelka cestovní kanceláře Canaria Travel CZ Lenka Viková upřesnila, že v hotelu je celkem šest Čechů, včetně pěti klientů agentury Invia.

Skupina měla na dovolenou odletět v pondělí a vracet se měli 6. března. Zatím však není jasné, jak to s jejich návratem bude. Podle Řezníčkové byl hotel ihned stažen z nabídky.

Uvádí se, že hosté nesmí opouštět areál hotelu, ale mohou se v něm volně pohybovat. Spíše jim ale bylo doporučeno, aby se co nejvíce zdržovali ve svých pokojích. V případě, že by se u nich projevily nějaké příznaky nemoci, mají telefonicky informovat recepci. Do hotelu, který je v karanténě, se navíc bez potřebného povolení nedostane nikdo zvenčí. Hotel střeží policie.

Pohotovostní režim platí již od pondělní večer. Tehdy o něm na Twitteru informoval premiér španělského autonomního regionu Kanárské ostrovy, Ángel Víctor Torres.

V současné době tak byly ve Španělsku potvrzeny již tři případy nákazy novým typem koronaviru. Pozitivní test vyšel u Brita, který navštívil Mallorcu, a také u Němce, u něhož se nemoc projevila během pobytu na kanárském ostrově La Gomera.

Koronavirus ve světě

Nový koronavirus, Covid-19, se šíří extrémně rychle. Objevil se již ve 30 zemích, z nichž devět je v Evropě (Belgie, Finsko, Francie, Itálie, Německo, Rusko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie). Hlášeny jsou i první úmrtí, a to v Itálii (7 osob) a ve Francii, kde zemřel jeden Číňan.

Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch považuje zejména situaci v Itálii za znepokojující. Ve čtvrtek má kvůli tomu v Praze zasednout Ústřední epidemiologická komise.

O vypuknutí zápalu plic neznámého původu v hustě obydleném Wu-chanu (provincie Chu-pej), které je ohniskem nákazy, koncem prosince informovaly čínské úřady. Odborníci zjistili, že původcem onemocnění se stal nový typ koronaviru, který se přenáší z člověka na člověka.

Světová zdravotnická organizace (WHO) v lednu uznala situaci za mimořádnou a vyhlásila stav globální zdravotní nouze, a to pošesté v historii. Následně organizace oficiálně pojmenovala nemoc jako COVID-19.

Mezi příznaky patří horečka, kašel, dušnost. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v pozdních stádiích onemocnění, na začátku může jít o atypický vývoj pneumonie. Po vyšetření nově nakažených se zjistilo, že prvními příznaky koronaviru mohou být také průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou, bolesti hlavy a ve vzácnějších případech také tlak na hrudi.