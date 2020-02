Víme, jak se účinně chránit před možným sledováním na chytrých telefonech

Spousta uživatelů si v současné době stahuje do svého telefonu aplikace, které mohou shromažďovat a zveřejňovat veřejně dostupné osobní informace, odposlouchávat konverzace a sledovat, co dotyčný na telefonu dělá. Deníku Izvestija to uvedl zástupce vedoucího Laboratoře počítačové kriminalistiky Group-IB, Sergej Nikitin.