Koronavirus jako politická hrozba. V Jižní Koreji vyzývají k odstoupení prezidenta

Od 4. února se na oficiálním webu Modrého domu (pozn. rezidence jihokorejského prezidenta) objevila petice, která vyzývá k impeachmentu hlavy státu kvůli situaci s koronavirem. Dokument již podpořilo přes 793 tisíc lidí. Pro oficiální reakci administrativy prezidenta je potřeba minimálně 200 tisíc podpisů za měsíc.

Proč odstoupit?

Prezident a jeho administrativa čelí kritice za to, že Jižní Korea odesílá roušky do země původu viru, tedy do Číny, když je potřebují jihokorejské občany. Autorům a zastáncům petice také vádí zachování stavu otevřených hranic pro čínské občany. Kroky Mun Če-ina se tak porovnávají s politikou čínského prezidenta, nikoli jihokorejského.

„Nejdůležitější věcí pro prezidenta Korejské republiky je ochrana vlastních lidí. Kdyby myslel na své spoluobčany, zakázal by vstup návštěvníkům ze všech částí Číny,“ uvádí se v dokumentu a dodává se, že zakazování vstupu pouze těm, kdo navštívil ohnisko epidemie, tedy město Wu-chan, nebylo efektivní.

„Více než 5 milionů Číňanů se z Wu-chanu dostalo těsně před tím, než bylo město zavřeno. Omezení vstupu pouze cizincům, kteří navštívili provincii Chu-pej, je podobné otevření země všem Číňanům,“ zní v textu petice.

Koronavirus v Jižní Koreji

Podle poledních údajů organizace center pro kontrolu a prevenci nemoci (KCDC) Ministerstva zdravotnictví Jižní Koreje v zemi bylo zjištěno 115 nových případů nákazou koronavirem COVID-2019: 33 z nich ve městě Tegu, 49 v provincii Severní Kjongsang, ostatní v dalších místech země.

Právě ve městě Tegu a sousední provincii Severní Kjongsang je počet nakažených největší v zemi - přes 80 %. V hlavním městě Soulu je pouze 49 případů. Prezident Mun Če-in označil situaci za velmi vážnou. V současnosti jsou oblasti města Tegu a Severního Kjongsangu pod zvláštní epidemiologickou kontrolou. Letecké společnosti země dočasně do Tegu nelétají.

Celkový počet nakažených v Jižní Koreji dosáhl 1 261 lidí. Obětí nemocí se stalo 12 lidí. Uzdravilo se 24 lidí, analýzy dalších 20 716 osob jsou v testovacích centrech. Země dříve vyhlásila nejvyšší úroveň epidemiologické hrozby.