„Říkám sbohem,“ 32letá Šarapovová oznámila konec kariéry

Bývalá tenistka si připomněla začátek své kariéry a odhalila své další plány. „Mezitím se budu těšit na několik jednoduchých věcí: pocit klidu s rodinou, potěšení z ranní kávy, neočekávané víkendové pobyty a cvičení podle mého výběru (ahoj, taneční lekce!),“ uvedla.

„Tenis mi ukázal svět a ukázal mi, čeho jsem vlastně schopná. Je to o tom, jak jsem testovala sama sebe a jak jsem měřila svůj růst. A tak je to ve všem, co bych si mohla vybrat pro svou další kapitolu, moji příští horu, půjdu stále dál. Pořád polezu. Stále budu růst,“ prohlásila Šarapovová.

Ruská hvězda se objevila v roce 2004, když ohromila sportovní svět vítězstvím ve Wimbledonu v 17 letech. Je vítězkou pěti grandslamových turnajů, 39 turnajů WTA, vítězkou Fed Cupu (2008) a stříbrnou medailistkou Olympijských her 2012 v Londýně ve dvouhře.

V červnu 2016 byla Šarapovová potrestána kvůli porušení antidopingových pravidel, její trest vypršel 26. dubna 2017.

V minulé sezóně se někdejší světová tenisová jednička kvůli zraněním zúčastnila pouze osmi turnajů, nejlepším výsledkem bylo čtvrtfinále turnaje v Šen-čenu.

Osobní život

Šarapovová zatím není vdaná, ale v roce 2018 se objevila informace, že ruská tenistka randí s podnikatelem a obchodníkem s uměním z Británie jménem Alexander Gilks.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #hohoho #matching🎄 Публикация от Alexander Gilkes (@gilkesa) 25 Дек 2019 в 2:11 PST

Jeho otec, Jeremy, je známý dermatolog a jeho matka, Robin, je profesorkou v Oxfordu a specializuje se na Rusko a východní Evropu. Alexander je také známý svým přátelstvím s královskou rodinou.