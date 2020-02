Odborníci promluvili o možnosti výskytu nových ohnisek koronaviru

„Náš odhad je, že podobná situace (jako v Itálii, pozn. red.) se může objevit i v jiných evropských zemích, a že v příštích týdnech se může situace v každé zemi lišit,“ uvedla Andrea Ammonová, vedoucí Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).

„Zatím se soustředíme na potlačení lokální nákazy, musíme posoudit potřebu přípravy na další scénáře, například velkého klastru v Evropě,“ uvedla na tiskové konferenci v Římě.

Doporučení vlády

Co se týče situace v Itálii, pak počet obětí se momentálně zastavil na čísle 12. Nakažených je v Itálii podle posledních údajů 374 osob. V souvislosti se šířením tohoto onemocnění vydala včera česká vláda doporučení ohledně cestování do těchto oblastí.

Český premiér sdělil , že se českým občanům nedoporučuje, aby cestovali do zemí, kde je výskyt koronaviru, především se to týká severu Itálie. Kromě toho vyzval premiér vracející se Čechy z těchto oblastí, aby kontaktovali zdravotníky v případě, že mají příznaky tohoto onemocnění. Zároveň dodal, aby si všichni občané zvážili, zda v takové situaci vůbec chtějí cestovat do zahraničí.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka je Česko na koronavirus připraveno. Dle jeho slov je schopna Národní referenční laboratoř otestovat sto vzorků denně. Prověřila se podle jejich slov také připravenost hasičů a dalších složek integrovaného záchranného systému.

Koronavirus ve světě

O vypuknutí zápalu plic neznámého původu v hustě obydleném Wu-chanu (provincie Chu-pej), které je ohniskem nákazy, koncem prosince informovaly čínské úřady. Odborníci zjistili, že původcem onemocnění se stal nový typ koronaviru, který se přenáší z člověka na člověka. Nový koronavirus Covid-19 se nyní šíří velmi rychle.

Světová zdravotnická organizace (WHO) v lednu uznala situaci za mimořádnou a vyhlásila stav globální zdravotní nouze, a to pošesté v historii. Následně organizace oficiálně pojmenovala nemoc jako COVID-19.

V úterý informovalo o nových případech nákazy koronavirem Rakousko, Chorvatsko a také Švýcarsko. Podle posledních údajů je nakažených tímto onemocněním přes 81 tisíc osob a zemřelo 2770 lidí.

Co se týče příznaků, řadí se mezi ně horečka, kašel, dušnost, ale také průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v pozdních stádiích onemocnění, na začátku může jít o atypický vývoj pneumonie.