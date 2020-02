RT: Byly odhaleny vztahy mezi Georgem Sorosem a soudci Evropského soudu pro lidská práva

„Studie organizace European Center for Law and Justice ve Štrasburku odhalila několik střetů zájmů mezi soudci Evropského soudu pro lidská práva a nevládními organizacemi financovanými Georgem Sorosem,“ píše Laughland ve svém textu s tím, že organizace European Center for Law and Justice často vystupuje u soudů v případech týkajících se rodiny a náboženství.

„Studie odhalila, že ze sta soudců sloužících u Evropského soudu pro lidská práva v letech 2009-2019 měla téměř čtvrtina (22) silné vazby na organizaci Open Society Fund miliardáře George Sorose , nebo nevládní organizace jako Amnesty International a další, které jsou jím placeny. Například organizace Human Rights Watch získala od roku 2010 od Open Society Fund 100 milionů dolarů,“ napsal autor a dodal: „Některé z těchto nevládních organizací získávají tak velkou část rozpočtu od Sorose, že jsou fakticky celkově vlastněny jeho vlastním fondem.“

Autor textu ukazuje na to, že spojení mezi organizacemi placenými Georgem Sorosem a soudci Evropského soudu pro lidská práva byla „velká“, kdy soudci pracovali ve výkonných orgánech těchto nevládních organizací, byli placeni jako učitelé od Sorosem sponzorovaných neziskovek či byli řediteli projektů financovaných napřímo Open Society Fundem či „spřízněnými neziskovými organizacemi“.

Vyčerpávající seznam napojení soudců na neziskové organizace okolo George Sorose je k nalezení na stránkách věnovaných studii vypracované European Center for Law and Justice.

„Dobrým příkladem je Bulhar Jonko Grozev, který jako lídr Open Society Justice Iniciative, obhajoval případ Pussy Riot proti Rusku v roce 2018 předtím, než byl zvolen za soudce,“ napsal Laughland a pokračoval: „Zpráva také zahrnuje další lidi pracující v rámci agendy lidských práv, jako je komisař pro lidská práva v Radě Evropy mezi lety 2012-2018 (Nils Muiznieks), který není soudcem, ale byl po léta placeným aktivistou organizace Open Society Foundation v Lotyšsku, a který použil svoji oficiální pozici, aby vedl kampaň proti takzvaným „anti-Sorosovským“ legislativám v Maďarsku.“

Podle slov autora článku Evropský soud pro lidská práva zatím žádné informace o silném napojení jeho soudců na neziskovky placené z peněz organizací George Sorose nevyvrátil.

„Důvěryhodnost Evropského soudu pro lidská práva jako nezávislé soudní organizace nyní leží v ruinách,“ uzavřel John Laughland svůj článek.