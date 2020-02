Video: Ve Florencii převáželi člověka s podezřením na koronavirus. Okolní lidi ovládla panika a utíkali

Očitý svědek natočil na kameru, jak tým v antikontaminačních oblecích doprovázený policií převážel člověka s podezřením na koronavirus. Vše se odehrálo na hlavním nádraží ve Florencii.

Na videu je možné vidět skupinku cestovatelů, jak utíkají pryč, když se skupina s pacientem k nim začíná přibližovat. Jeden ze členů lékařského týmu později signalizuje kameramanovi, aby přestal točit.

​Pacientem byla žena (66), která se při zpáteční cestě z Benátek přestala cítit dobře, informovaly místní noviny La Nazione. Žena zavolala svému doktorovy poté, co měla silný záchvat kašle.

Poté zavolala na speciální linku vytvořenou kvůli koronaviru. To vedlo k dramatickému zásahu na železniční stanici. Ve výsledku se ukázalo, že žena není nakažena.

Větší nebezpečí než koronavirus

Mediální expert Petr Štěpánek na svých sociálních sítích poukázal na větší nebezpečí, než aktuální nemoc koronaviru, která se šíří po světě. Jsou jím prý média toužící po senzacích.

„Co je nebezpečnější než koronavirus? Zpovykaná senzacechtivá média v kombinaci s horlivými alibistickými politiky,“ napsal u sebe na Facebooku.

„Nebojím se viru, bojím se paniky“

K aktuální situaci okolo koronaviru se na svých sociálních sítích vyjádřila i vlivná právnička Jana Zwyrtek Hamplová. Ta publikovala u sebe na Facebooku údajné vyjádření mikrobiologa, jenž hovoří o tom, že se koronaviru nebojí, ale bojí se reakce české veřejnosti.

„Jan Konvalinka - mikrobiolog, znalý věci:

„Kdybych žil ve Wuhanu v Číně, bál bych se koronavirové infekce. Protože ale žiju ve střední Evropě a jsem shodou okolností biochemik, co se celý profesionální život zabývá viry, tak se nebojím koronaviru, ale našich reakcí na něj. Bojím se toho, že mě někde v cizině někdo zavře preventivně do karantény. Bojím se, že moji vyděšení spoluobčané pod vlivem mediální masáže vykoupí základní potraviny, a nebude co k večeři. Bojím se, že populističtí politici ve snaze předvést svaly zavřou hranice a pošlou celou Evropu do recese; a hlavně, že se jim ty mimořádné stavy a omezování a atmosféra strachu zalíbí a ty hranice už neotevřou.

Lidi, neblbněte. Myjte si ruce, jezte ovoce a zeleninu a nenechte se vystrašit“,“ stojí na Facebooku právničky.