Poprvé v historii. Olympijské hry v Tokiu mohou být zrušeny kvůli koronaviru. „Máme 3 měsíce na rozhodnutí,“ uvádí výbor

Člen Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Dick Pound oznámil, že výbor má tři měsíce na rozhodnutí, zda by se Olympijské hry 2020 měly konat podle plánu. Důvodem je šíření koronaviru. Informovala o tom agentura Associated Press.

Virus, který byl poprvé objeven v Číně v prosinci, se od té doby rozšířil do několika zemí po celém světě a již ovlivnil řadu mezinárodních akcí.

„Tohle je nová válka a musíme jí čelit,“ komentoval situaci Dick Pound s tím, že dnes by lidé měli byt opatrnější a výbor si musí být jistý, že zajistí dostatečnou bezpečnost.

Uvedl, že pokud se zaručit zdraví a bezpečnost sportovců a fanoušků nepodaří, Olympijské hry 2020 „budou pravděpodobně zrušeny“.

„Je to velké, velké, velké rozhodnutí a nemůžete to udělat, dokud nebudete mít spolehlivá fakta,“ pokračoval Pound. Dodal, že odložit OH na pozdější datum není řešením.

Kvůli koronaviru již bylo odloženo několik sportovních akcí, včetně dubnové čínské Grand Prix. Světová zdravotnická organizace (WHO) tvrdí, že se situace může vyvinout v globální pandemii.

Covid-19

Olympijské hry v Tokiu by se měly konat od 24. do 9. srpna. Pokud by byly zrušeny, bylo by to poprvé v historii her kvůli zdravotním problémům, i když několik sportovců nedorazilo na Olympijské hry 2016 v Riu kvůli obavám z viru Zika. Olympijské hry 1916, 1940 a 1944 byly zrušeny kvůli vypuknutí první a druhé světové války.

Čínská vláda koncem prosince informovala o epidemii zápalu plic neznámého původu, která se rozhořela ve Wu-chanu. Původcem byl, jak se ukázalo, nový typ koronaviru. 26. února činil počet nemocných po celém světě 81 184, zemřelo 2 769 lidí, uzdravilo se přes 30 tisíc pacientů.

Mezi příznaky koronaviru patří horečka, kašel, dušnost. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v pozdních stádiích onemocnění, na začátku může jít o atypický vývoj pneumonie. Po vyšetření nově nakažených se zjistilo, že prvními příznaky koronaviru mohou být také průjem, nevolnost a další problémy s trávicí soustavou, bolesti hlavy a ve vzácnějších případech také tlak na hrudi.