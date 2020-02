„Pravda o Majdanu by mohla zničit stávající systém.“ Spencerová promluvila nekompromisně o Ukrajině

„Přinejmenším od neexistujících Saddámových zbraní hromadného ničení, ale spíš už od 11. září se spousta lidí dívá na oficiální výklad mnohých událostí s podezřením a nedůvěrou. Takže veřejné mínění žádný jednoznačný názor nemá – někteří „těm nahoře“ věří, jiní ne. Důležitější by proto bylo, kdyby „demokratičtí“ západní politici a jejich propagandisté v médiích a nevládních strukturách sami přiznali realitu a svůj podíl na jejím zakrývání a na vytváření reality virtuální. Ale to se jen tak nestane. Nic je k tomu, bohužel, nenutí. V horším případě je jim to jedno, v tom lepším si říkají něco jako, „ať to přiznají politici, co přijdou po nás, přece se nebudu ztrapňovat já…“ odpověděla analytička na otázku portálu Parlamentní listy o tom, zdali někdy dojde k přiznání ze strany západního veřejného mínění toho, že události na ukrajinském Majdanu roku 2014 probíhaly jinak, než je prezentovaly velké západní mediální domy.

Podle jejího názoru mohou existovat politické síly, pro které by přiznání pravdy mohl být problém. Za doby našich životů se pravdy, podle jejích slov, lidé nedočkají.

„S přiznáváním reality může mít „někdo“ fakt problém. Vždyť je to jen pár let, co bylo o dalších více než sedm dekád odloženo zveřejnění dokumentů týkajících se vyšetřování atentátu na Kennedyho. Už dnes si to „naživo“ pamatuje jen omezený počet lidí, ale bylo to odloženo na dobu, kdy už z toho všeho bude opravdu jen kapitola v učebnicích historie, která bude stejně zajímavá, jako třeba pád Říše římské. Zkrátka, nečekejme, že nám za našich životů „systém“ prozradí pravdu o něčem, co jsme mohli sami zažít. Nejspíš se bojí, že by s přiznáním pravdy mohl zkolabovat. A jak známo, kapříci si rybník nevypustí…“ myslí si Tereza Spencerová.

Analytička se také věnovala tématu popularity aktuálního ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který byl zvolen do funkce po Petru Porošenkovi. Popularita úřadujícího prezidenta mezi Ukrajinci neustále klesá. Spencerová Zelenskému vyčítá nedostatek kvalifikace a neschopnost zvládnout bující korupci.

„Nenávist je asi silné slovo, ale faktem je, že volby vyhrál s podporou skoro tří čtvrtin voličů a teď už mu jich důvěřuje „jen“ asi 40 procent. Jeho narychlo poskládaná politická strana je nejednotná, nekvalifikovaná a často spíš pro legraci, opozice mu neustále okopává kotníky, i když by sama měla jít klečet na hrách (nebo rovnou do basy), korupce dál bují i v těch nejvyšších patrech státní správy, politicky se mu nedaří řešit žádný z palčivých vnitřních problémů země v čele s válkou na Donbasu, a do toho si ještě usmyslel, že Západu splní přání/příkaz a zákonem povolí prodej úrodné ukrajinské černozemě cizincům čili, že sami Ukrajinci zchudnou ještě víc a možná začnou chodit rovnou o hladu. To mu na popularitě rozhodně nepřidává, naopak, hrozí reálná vzpoura. Netvrdím, že je jako prezident neschopný, jen coby herec a komik asi kývl na vstup do politiky ve složité době, kdy to odmítli i jinačí „profíci“,“ odpověděla analytička na otázku Parlamentích listů o tom, zdali Ukrajinci již začali nenávidět úřadujícího prezidenta své země.

Evakuace Ukrajinců z Asie

Téměř všichni Ukrajinci, kteří se nacházejí v karanténě na lodi Diamond Princess, odmítají evakuaci zpět na Ukrajinu, rozhlasové stanici Hromadské radio to před několika dny oznámil náčelník oddělení pro řízení krizových situací konzulárního úseku Ministerstva zahraničí Ukrajiny Maxim Kovalenko.

Minulý týden ukrajinské úřady z Číny evakuovaly 45 Ukrajinců a 27 cizinců. Evakuace skončila střety mezi policisty a obyvateli Poltavské oblasti, kteří byli nespokojeni, že evakuování byli umístěni v jejich vesnici.

Protestující přivítali evakuované Ukrajince výkřiky a zaházeli autobusy kameny. Po střetech požádalo o lékařskou pomoc devět policistů a jeden civilista.