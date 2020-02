„In Hollywood we trust.“ V USA zveřejnili video ničení ruských tanků Armata

Na začátku šotu lze vidět, jak vrtulníky zasahují čtyři tanky, které jsou velmi podobné ruským T-14 Armata, poté úspěšně útočí na bojové vozidlo pěchoty velmi podobné ruské T-15. Následně se 360 Invictus vyhýbají střele z přenosného protiletadlového raketového kompletu a prolétají nad americkou pěchotou.

Video však neudělalo silný dojem na uživatele internetu. Větší část jejich komentářů byla kritická.

„Co se stane, jestli ‚nepřítel‘ bude disponovat nejenom jedním chlapem s přenosným protiletadlovým systémem?“ napsal jeden uživatel.

Druhý pro legraci předělal oficiální moto Spojených států (pozn. In God we trust, tedy Důvěřujeme v Boha) a napsal „In Hollywood we trust“.

„Link na hru, prosím,“ komentuje další.

Bell 360 Invictus

Projekt vrtulníku modelu 360 Invictus (Neporazitelný) by představen na začátku října roku 2019. Společnost Bel Helicopterl představuje stroj jako průzkumný a zásahový vrtulník budoucnosti a rozpracovává ho v rámci programu FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft) americké armády.

„Boj budoucnosti vyžaduje zvýšený dosah, rychlost, obratnost a smrtelnost,“ uvádí se k projektu.

Plánuje se, že vrtulník bude vybaven 20mm kanónem, raketami a dalšími typy zbraní. Nedávno bylo zveřejněno ještě jedno reklamní video, kde 360 Invictus vystřeluje drony kamikadze, které ničí systémy protivzdušné obrany připomínající S-400 Triumf.

T-14 Armata

T-14 Armata je ruský tank určený k provádění bojů v přímém kontaktu s nepřítelem, podpoře motorizovaných jednotek a ničení nepřátelských opevnění. Současně je jediným na světě tankem třetí poválečné generace.

© Sputnik / Iliya Pitalev Tank T-14 Armata

Tank je vyzbrojen 125mm kanonem 2А82 (může to také být 152mm 2A83), který je instalován na neobývané věži. Posádka tanku je rozmístěna v izolovaném pouzdře oddělně od munice.

V září roku 2016 ruské ministerstvo obrany objednalo experimentální sérii přes 100 tanků Armata T-14. Část vozidel již je ve zkušebním provozu.