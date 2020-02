„Číňané vědí, jak udržet lidi při životě. Tak to ale nebude ve všech zemích.“ Expert WHO promluvil o koronaviru

„Číňané mobilizovali obrovské množství lidí pro kooperaci, aby dali odpovídající odpověď této situaci. Lidé tohle komentují, říkají, že v takovém politickém systému a společnosti je to vždy snadné. Není to snadné. To nikdy není snadné (…) dostat od lidí pocit povinnosti k zastavení tohoto viru,“ řekl na adresu obrovské kooperace při boji s nemocí doktor Aylward.

O podstatě samé nemoci řekl, že je potřeba při odhalení případů nákazy jednat rychle. Tím bude možné zabránit, aby se jednalo o pandemii.

„Tohle je rapidní rychlostí rostoucí epidemie na různých místech, které se musíme postavit super rychle, abychom zabránili tomu, aby se stala pandemií,“ uvedl expert.

Lidé se, podle jeho slov, ptali, zdali jsou klesající počty nemocných v Číně skutečná čísla, či zda se nejedná o podvod.

„Lidé se dohadují o tom, zdali se jedná o pandemii či ne. Pardon, ale – máte 100 postelí, kde můžete izolovat lidi, když budete muset? Máte nemocniční křídlo, které můžete uzavřít? Máte 30 ventilátorů? Protože budete muset udržet ty nejtěžší případy naživu. Víte, oni se uzdraví, ale budou potřebovat být na ventilátoru po dobu čtyř pěti dní, možná týdne. (…) Existují skutečně praktické věci, které můžete udělat, abyste byli připraveni,“ dodal doktor Aylward s tím, že snižující se počty nakažených, které Čína v poslední době vykazuje, jsou pravdivá.

Čínští představitelé místních vlád v provinciích, nehledě na snižující se počty nových nakažených, nakupují další nemocniční postele a ventilátory, aby byli pro případ návratu vysokých počtů nemocných připraveni, řekl.

„U většiny hlav provincií klesaly každý den počty nových nakažených. A co oni dělali? Nakupovali nové postele, nakupovali nové ventilátory a připravovali se. (…) Oni říkali, že tento nový koronavirus neznáme, proto není jasné, jestli čísla nepůjdou znovu nahoru. Oni plánují, že tato nemoc by mohla po nějakou dobu zůstat – možná nějakou dobu, dokud nebude vakcína, takže budou mít kapacity pro to, aby to mohli zvládnout,“ prohlásil během tiskové konference expert WHO.

„V reakci (na koronavirus – red.) musí být posun v nastavení mysli. Po celém světě lidé žijí a přemýšlejí: O Bože, jak s tímhle budeme žít a jak to zvládneme… Místo toho, aby přemýšleli: Bože, tenhle virus přijde, bude v naší zemi. Najdeme ho během prvního týdne, najdeme každý případ, půjdeme po každém kontaktu, ujistíme se, že je můžeme izolovat a udržíme tyhle lidi naživu, aby nemoc přežili. To je skutečný posun v nastavení mysli. (…) Tohle (nemoc) potenciálně přijde brzy. Musíme se posunout k přemýšlení v kategoriích velmi rychlé připravenosti,“ dodal k tomu, jak je nutné se připravovat na setkání s nemocí.

Expert také uvedl, že všechny státy by se měly učit od Číny, jak ona nemoc zvládla, protože ta má nyní jedinečné zkušenosti s tím, jak nemoc zvládnout ve velkém měřítku. Varoval také před tím, aby se státy uzavíraly do sebe a nesdílely mezi sebou navzájem své zdroje a možnosti při boji s nemocí. To ukázal na příkladu čínských provincií, které odesílají do nejvíce zasažených oblastí zdravotníky i s materiálem, aby bojovali s nemocí tam, kde je to nejvíce potřeba.

Bruce Aylward také podtrhl, že pokud by trpěl koronavirem, tak by chtěl být ošetřován v Číně. Slova o tom, že čínské zdravotnictví je zastaralé a chybí mu prostředky a přístroje, označil za nesmysl.

„Kdybych měl Covid-19, tak bych chtěl být léčen v Číně. Víte, my jsme procházeli nemocnice a ptali jsme se: Kolik máte ventilátorů? Odpovídali nám: 50-60. To je množství, v němž ostatní nejsou schopní přemýšlet. Ptali jsme se: Kolik máte ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation) systémů? Odpovídali: Pět! My jsme se divili – 5 v jedné nemocnici? To v žádné naší nemocnici nemáme,“ prohlásil doktor Aylward.

Expert důrazně varoval před neuváženým zacházením s počty nemocných v Číně, jelikož Čína vynakládá na boj s nemocí, podle jeho slov, obrovské prostředky a je tomu plně oddána.

„Když koukáme na to, jak je tato nemoc nebezpečná, tak musíme být opatrní při pohledu na data z Číny, protože Čína ví, jak udržet lidi při životě od koronaviru. Jsou tomu naprosto oddaní a dělají do toho gigantické investice. To nebude ten případ všude po světě,“ zmínil expert WHO.

Šíření koronaviru po Evropě

V současné době je největším ohniskem koronaviru na území Evropy Itálie, která již ohlásila několik stovek nakažených.

V souvislosti s koronavirem je v ohrožení provedení olympijských her v japonském Tokiu. V této věci odpovědné orgány informovaly, že pokud se nepodaří epidemii zvládnout do tří měsíců, budou tokijské hry zrušeny.