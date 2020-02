Vědci ve vesmíru zaznamenali mohutnou explozi

Vědci z Mezinárodního střediska pro radioastronomický výzkum (ICRAR) zaznamenali nejmohutnější explozi ve vesmíru od dob Velkého třesku. Oznámil to portál EurekAlert.

K explozi došlo u velmi masivní černé díry v nadkupě galaxií Hadonoše, která se nachází ve vzdálenosti 390 milionů světelných let od Země. Astronomové podotýkají, že v důsledku exploze došlo k uvolnění energie, které pětkrát přesahuje předchozí rekord.

„Probíhalo to velmi pomalu – jako výbuch ve zpomaleném záznamu, který trval stamiliony let,“ vysvětlila profesorka střediska Melanie Johnston-Hollittová.

Vědci zatím nezjistili příčinu exploze a plánují provedení důkladnějšího výzkumy, také dvojnásobně zvýší počet antén.

Vybouchne Betelgeuze?

Vědci nevědí, jestli v nejbližší době exploduje hvězda Betlegeuze, u níž se v poslední době zaznamenává rekordní snížení jasu, pokud k tomu však dojde, o explozi budou vědci vědět týden před pozorovanou událostí, a to díky velkému uvolnění neutrina.

Promluvili o tom astrofyzik, vědecký pracovník Astronomického ústavu Ruské akademie věd Nikolaj Samus a astronom, starší vědecký pracovník Státního Šternbergova astronomického ústavu Vladimir Surdin na prezentaci v Moskevském planetáriu knihy amerického astrofyzika Neila deGrasse Tysona Ve službách války.

© Foto : ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/E. O’Gorman/P. Kervella Hvězda Betlegeuze

Betelgeuze je hvězda v souhvězdí Orion. Je to červený veleobr, který má jas 80 a 105krát vyšší než Slunce. Je jednou z největších dosud známých hvězd. Kdyby byla na místě Slunce, dosahovaly by její okraje oběžné dráhy Marsu nebo Jupiteru. Přitom hmotnost Betelgeuze převyšuje hmotnost Slunce 17krát. V poslední době byly u této hvězdy zaznamenáváná rekordní snížení jasu. Vzdálenost k ní činí podle různých odhadů přibližně 613 až 880 světelných let.

„Jsem redaktorem katalogu proměnných hvězd. Betelgeuze je známá proměnná hvězda. A v katalogu je zapsáno, že má zaregistrovanou minimální velikost +1,3. Tento rekord ale značně překonala a sestoupila na 1,6 až 1,7. Poklesla tedy velmi hluboko, a teď se z toho dostává velmi jistě. Nyní má opět 1,2. Křivka jasu je velmi přesvědčivá. Avšak bude-li toto bezprecedentní minimum Betelgeuze spojen s nějakou výbušnou aktivitou, to nikde neví, neřeknu vám to ani já, ani Wikipedie,“ řekl Samus.

Surdin ze své strany řekl, že v případě exploze pošle hvězda mj. i směrem k Zemi velké množství různých částic a paprsků. „Bude to bezpečné zde, na povrchu Země, ale dost nebezpečné pro družice a kosmonauty,“ řekl.

Týden před explozí už to budou astronomové vědět, protože hvězda uvolní velké množství neutrina. Zaznamenají je detektory neutrina v USA a Japonsku. „Nebude jim stačit škála,“ řekl Surdin.

„Takže vás budeme varovat týden před výbuchem. Dojde k tomu ale v průběhu nejbližších 10 tisíc let,“ řekl.