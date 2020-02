Šichtařová: Nemožné se stává realitou – v Hongkongu rozdávají peníze

„Hongkong se rozhodl rozdávat lidem peníze. Každý, komu je víc než 18 let, dostane 10 tisíc hongkongských dolarů, což je necelých 30 tisíc českých korun. Tato částka má údajně pomoci obyvatelům k překonání finančních obtíží,“ napsala ekonomka na svém blogu na portálu Idnes.

Podle jejích slov je jedná o takzvané „helikoptérové peníze“, o nichž hovořil vlivný ekonom Milton Friedman.

„Desítky let se to zdálo jen jako teoretická konstrukce, která nemůže v realitě fungovat. Léta se za to lidé Friedmanovi smáli. A ejhle,“ myslí si autorka několika bestsellerů.

„Zdá se, že politici si je (občany – red.) chtějí koupit jako všude na světě. Aktuálně to krásně vidíme třeba na Slovensku , kde politici na poslední chvíli také rozdávají lidem peníze, které jim předtím vzali,“ prohlásila na svém blogu Šichtařová a dodala: „Hongkong navíc trpí koronavirem a má už první mrtvé. To ekonomiku taky dvakrát nenakopne. (…) Hongkong proto rozhodl, že krajní situace žádá krajní řešení. Hodlá ekonomiku rozpohybovat, ať to stojí, co to stojí. Nejen že rozdá lidem peníze za nic. Ale taky jim snižuje daně a lidem s nižšími příjmy bydlícím v obecních bytech hodlá zaplatit na jeden měsíc nájem.“

Podle názoru ekonomky byly vrtulníkové peníze ještě před několika lety čistá „fantasmagorie“, podobně ale byly fantasmagorií i záporné úroky, které jsou dnes také realitou.

Šichtařová si myslí, že „populistická řešení“ budou ve světě jen růst a ve svém důsledku jen povedou k omezení svobody a selského rozumu. Příkladem takového přístupu může například být seškrtání dluhů u dlužníků, „kterým se již nechce platit“.

„Že to zní šíleně? To helikoptérové peníze i záporné úroky zněly taky. Že to sebere důchody těm, kdo si v penzijních fondech skrze dluhopisy roky šetřili na důchod? No a co. Staří se už k volbám stejně nedobelhají,“ dodala ekonomka.

Ekonomická krize

Vlivný ruský ekonom Michail Cházin v minulosti již opakovaně varoval před „pádem“ ekonomiky v důsledku příliš vysokých dluhů a nemožnosti hospodářství dál růst.

„Pokles ve Spojených státech amerických očekáváme 55-60 % při nynější úrovni jejich HDP. V západní Evropě očekáváme pád okolo 50 %, světová ekonomika podle našich výpočtů klesne o 30-35 %,“ prohlásil v minulosti v rozhovoru pro Sputnik Cházin.

Podle jeho slov by aktuálním spouštěčem tohoto masivního poklesu mohla být epidemie koronaviru, která již ovlivňuje světové trhy.