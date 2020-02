Ozvěny brexitu. Velká Británie v Rusku nakoupila zlato za rekordních pět miliard dolarů

Export ruského zlata se v roce 2019 osminásobně zvýšil na 5,7 miliardy dolarů a podle ruských celních údajů byl téměř celý objem vyvezen do Velké Británie. Zvýšit prodej drahých kovů Rusku hodně pomohl brexit, píše RBC s odkazem na experty.

V loňském roce Rusko rekordně zvýšilo objem exportu zlata do Velké Británie - více než 12krát v hodnotovém vyjádření, na 5,33 miliardy dolarů, o čemž svědčí údaje Federální celní služby (FCS), které prostudoval portál RBC. To je o třetinu více než ruský export zlata do všech zemí světa za předchozí tři roky.

Pro srovnání v roce 2018 Spojené království koupilo zlato z Ruska pouze za 433 milionů dolarů, v roce 2017 za 1,1 miliardy, dodává portál.

Ve fyzickém vyjádření se vývoz zlata z Ruska do Spojeného království v roce 2019 zvýšil 11krát, z 10,4 na 113,5 tun.

Z údajů FCS vyplývá, že téměř celý objem dodávek do Velké Británie se skládá z cihel. Podle londýnského standardu (cihla o hmotnosti asi 12,5 kg) dodalo Rusko loni do Británie nejméně 9 tisíc zlatých prutů.

Dodávky do Velké Británie představují v roce 2019 93 % veškerého ruského exportu zlata (celkem Rusko vyvezlo 5,74 miliardy dolarů zlata ve srovnání se 706 miliony dolarů v roce 2018). 12 dalších zemí, včetně Kazachstánu a Švýcarska, jej koupilo za pouhých 409 milionů dolarů.

Zlato se stalo největší položkou ruského exportu do Velké Británie - více než nákupy ropy a ropných produktů (ve výši asi 3,4 miliardy dolarů). Ale kromě zlata Rusko také zvýšilo vývoz platiny (zdvojnásobil se na 936 milionů dolarů) a stříbra (2,5krát, na 100 milionů dolarů).

Brexit

Letos 31. ledna vystoupila Velká Británie z Evropské unie. Referendum ohledně vystoupení či nevystoupení země proběhlo 23. června 2016. Tehdy hlasovalo pro brexit 51,89 % Britů, proti bylo 48,21 %.

Rozhodujícím okamžikem osudu brexitu byly nedávné volby, ve kterých vládnoucí Konzervativní strana získala působivé vítězství. Poté prošla dohoda s EU o podmínkách pro odchod z Velké Británie všemi fázemi schválení a vstoupila v platnost.

Do konce prosince 2020, tedy do konce přechodného období, nedojde ke skutečným změnám. Po celý rok budou EU a Velká Británie jednat o budoucích vztazích.

Současně bude země vést obchodní jednání se zeměmi mimo EU, včetně Spojených států, a bude také muset vypracovat svou novou imigrační politiku.