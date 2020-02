Mongolský prezident je kvůli koronaviru v karanténě

Mongolský prezident Chaltmágín Battulga byl umístěn do dvoutýdenní karantény kvůli koronaviru. Stalo se tak po jeho jednodenní cestě do Pekingu.

Poté, co se prezident i se svým doprovodem vrátili z cesty do Číny, byli hned na letišti otestováni. Následně byli odesláni do dvoutýdenní izolace do speciálního zařízení, informoval portál Euronews.

Chaltmágín Battulga byl na návštěvě Číny, aby „zachoval počet vzájemných návštěv na vysoké a nejvyšší úrovni“, aby podpořil čínský národ a posílil vzájemnou důvěru mezi zeměmi. V Pekingu se mongolský prezident setkal se Si Ťin-pchingem.

Boj s koronavirem v Číně

Expert Světové zdravotnické organizace doktor Bruce Aylward včera během své tiskové konference po pracovní cestě po Číně, kde se věnoval studiu šíření a léčení koronaviru, prohlásil, že se jedná o rychle se šířící nákazu, které je potřeba „superrychle“ čelit, díky tomu je možné změnit její průběh a to, aby se z epidemie stala pandemie.

„Lidé se dohadují o tom, zdali se jedná o pandemii či ne. Pardon, ale – máte 100 postelí, kde můžete izolovat lidi, když budete muset? Máte nemocniční křídlo, které můžete uzavřít? Máte 30 ventilátorů? Protože budete muset udržet ty nejtěžší případy naživu. Víte, oni se uzdraví, ale budou potřebovat být na ventilátoru po dobu čtyř pěti dní, možná týdne. (…) Existují skutečně praktické věci, které můžete udělat, abyste byli připraveni,“ prohlásil doktor Aylward s tím, že snižující se počty nakažených, které Čína v poslední době vykazuje, jsou pravdivá.

Expert Světové zdravotnické organizace zmínil, že to nejdůležitější, co je pro boj s nemocí potřeba udělat, je změnit nastavení mysli.

„V reakci (na koronavirus – red.) musí být posun v nastavení mysli. Po celém světě lidé žijí a přemýšlejí: O Bože, jak s tímhle budeme žít a jak to zvládneme… Místo toho, aby přemýšleli: Bože, tenhle virus přijde, bude v naší zemi. Najdeme ho během prvního týdne, najdeme každý případ, půjdeme po každém kontaktu, ujistíme se, že je můžeme izolovat a udržíme tyhle lidi naživu, aby nemoc přežili. To je skutečný posun v nastavení mysli. (…) Tohle (nemoc) potenciálně přijde brzy. Musíme se posunout k přemýšlení v kategoriích velmi rychlé připravenosti,“ uvedl lékař k tomu, jak je nutné se připravovat na střet s nemocí.

Doktor Bruce Aylward také uvedl, že všechny státy by se měly učit od Číny, jak ona nemoc zvládla, protože ta má nyní jedinečné zkušenosti s tím, jak nemoc zvládnout ve velkém měřítku. Varoval také před tím, aby se státy uzavíraly do sebe a nesdílely mezi sebou navzájem své zdroje a možnosti při boji s nemocí. To ukázal na příkladu čínských provincií, které odesílají do nejvíce zasažených oblastí zdravotníky i s materiálem, aby bojovali s nemocí tam, kde je to nejvíce potřeba.

Geneze viru

Vir se objevil v prosinci roku 2019 v jedné z provincií Číny. Světová zdravotnická organizace později prohlásila, že se jedná o událost mezinárodního významu a situaci označila za epidemii s mnoha epicentry.

Nemoc zatím byla odhalena v 50 zemích. V Česku bylo otestováno více než 100 lidí, zatím všichni měli negativní výsledky. Několik stovek lidí se v zemi nachází v karanténě. Epicentrem koronaviru na území Evropy je v současné době Itálie.

Celkový počet nakažených po světě dosahuje 80 tisíc lidí.