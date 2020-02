Ruský senátor zkritizoval Washington Post za to, že v článku vytrhli jeho slova z kontextu

Ruský senátor a předseda Výboru pro ústavní legislativu Rady federace Andrej Klišas tvrdě zkritizoval článek ve Washington Post o plánovaných změnách ruské ústavy za to, že publikovali část jeho rozhovoru, jeho slova ale vytrhli z kontextu.

„Rozsáhlý rozhovor jsem dal v naději, že bude použit úplně a že západní novináři obdrží komplexní vysvětlení ohledně práce ústavní revizní skupiny,“ uvedl.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko Andrej Klišas, ruský senátor a předseda Výboru pro ústavní legislativu Rady federace RF

Co zbylo z daného článku

Článek, který byl ve Washington Post publikovaný 23. února, klade silný důraz na „šílené“ myšlenky, které byly vyřčeny během veřejných diskusí o ústavních změnách, jako je prohlášení prezidenta Vladimira Putina za „nejvyššího vůdce“ Ruska. Média šla tak daleko, že tvrdila, že celou iniciativu ke změně ústavy nařídil Putin „v rámci zjevného plánu udržet si moc“ po skončení funkčního období v roce 2024 s tím, že by to mohl učinit takovým způsobem, že se ujme vedení Státní rady, která může v případě přijetí změn získat nové pravomoce.

Zajímavé je, že Washington Post toto prodiskutoval v rozhovoru s Klišasem, který dal rozsáhlou odpověď ohledně jejich obav. Bohužel se tyhle do samotného článku nedostaly.

„Jasně vidíme na základě pozměňovacích návrhů, které sám prezident navrhl, že Putin nebude znovu schopen kandidovat na prezidentský úřad. Teoreticky může zastávat jakoukoli funkci kromě té prezidentské. Putin sám navrhl odstranit dva termíny v řadě klauzule, která mu brání v opětovném zvolení i poté, co si dá pauzu v zastávání tohoto postu. Věřím, že všechny spekulace politických vědců a novinářů ohledně Putinovy ​​budoucnosti jsou špatně doložené,“ uvedl Klišas v původním rozhovoru.

„Státní rada, která v současné době zahrnuje regionální guvernéry, má za úkol vést dialog rovnocenně s vládou (…) a provádět klíčové národní projekty a vládní programy. K posílení postavení regionů při provádění těchto projektů je třeba posílit ústavní postavení Státní rady, “ uvedl během rozhovoru.

Nadřazenost ruského práva

Americké médium ve svém článku rovněž uvedlo, že návrh novely ohledně nadřazenosti ruského práva nad mezinárodním právem má dát Moskvě možnost ignorovat rozsudky Evropského soudu pro lidská práva, který ruská opozice často používá na podávání stížností proti vládě. The Washington Post se rozhodl nezahrnout Klišasovo rozsáhlé vysvětlení, proč je taková změna nutná a proč to vlastně není nic mimořádného.

„Nemáme žádné problémy s plněním našich mezinárodních závazků. (…) Ale čelíme situaci, kdy Evropský soud pro lidská práva interpretuje Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod a požaduje, aby Rusko splnilo povinnost, kterou nikdy nepodepsalo,“ uvedl Klišas.

Ruský senátor uvedl příklad, když tento soud požadoval, aby Moskva dala vězňům hlasovací práva, přičemž ignoroval skutečnost, že mnoho evropských zemí toto právo vězňům nedalo nebo má dokonce přísnější volební omezení než v Rusku. Dále ve svém rozhovoru připomněl , že podobná praxe existuje v jiné západní zemi – v USA.

„Plánujeme zavést pozměňovací návrh, který jasně upravuje tuto otázku; že mezinárodní úmluvy nelze použít, pokud jsou v rozporu s ruskou ústavou. USA mají podobná pravidla. Věřím, že američtí soudci by byli velmi překvapeni, pokud by slyšeli, že místo amerických zákonů by měli použít mezinárodní úmluvy,“ uvedl Klišas během rozhovoru s Washington Post.