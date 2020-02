Tomský: Levice nemá šanci. Vítači a pražská kavárna mají nemocný rozum

„Levice je bezradná, odhodila klasický sociálně demokratický program sociálních reforem, rovnějších příležitostí, boje proti chudobě i nespravedlnosti v rámci tradičního společného národa," píše Tomský v úvodu svého zamyšlení.

Progresivismus, který v současnosti spojován s vítačstvím nelegálních migrantů, protlačováním agendy gayů a leseb, změnami pohlaví a ústupem od tradičních hodnot rodiny, je podle názoru politologa onemocněním rozumu. Proto touto nemocí prý trpí hlavně diplomovaní obyvatelé měst.

„S postupnou sekularizací Ameriky, kde se ještě v 50. letech tři čtvrtiny obyvatel hlásily k nějaké církvi a 90 procent se považovalo za křesťany, spadl počet věřících s výjimkou přistěhovalců z latinské Ameriky na slabou polovinu a celé generace odpadlíků si v nastalém světonázorovém vyprázdnění z původně náboženských hodnot vytvářely postupně světskou utopickou náhražku ztracené víry čili progresivistické politické náboženství, a protože jde o nemoc rozumu, reprezentují převážně diplomovanou městskou třídu,“ myslí si Alexandr Tomský.

Politolog následně ukazuje, že bílý obyvatelé Spojených států amerických mají pocit, že je univerzitní profesoři a masová média považují na hlupáky

„Co si má obyčejný dělník a běloch pomyslet, když mu vysvětlují, že svou pletí demonstruje své privilegium, že je Amerika nejstrašnější rasistická a sexistická společnost na světě, patriotismus je k smíchu a kapitalistický systém i židovsko-křesťanské hodnoty je zapotřebí zlikvidovat, aby povstala zcela zbrusu nová společnost. Zaťuká si pochopitelně na čelo. A protože takové nesmysly ovládly nejen univerzity, ale i hlavní politicky korektní proud sdělovacích prostředků, a on té „intersekcionalitě obětí“ dost dobře nerozumí, má celkem oprávněný pocit, že jej levicová inteligence považuje za blbce,“ dodal politolog.

Tomský v závěru svého textu poukazuje na to, že američtí voliči, podobně jako britští voliči o několik měsíců dříve, odmítnou v prezidentských volbách „přestavbu“ společnosti podle vzoru tamních levicových kandidátů. V souvislosti s tím zmínil, že úřadujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa může v politickém boji přemoci jen nějaká z forem „zásahu shůry“.

„Trumpa může porazit nanejvýš koronavirus,“ uzavřel Alexandr Tomský.

„Nesprávné“ chápání historie

Na „nesprávné“ chápání historie druhé poloviny 20. století poukázal před několika dny vlivný sociolog Petr Hampl. Upozornil na skutečnost, že hnutí, která byla v 60. letech považována za osvobozující, pouze přivedla k drsnější formě totality.

„To, co na konci 60. let vypadalo jako "osvobození", z toho vyrostla jen drsnější forma podřízení jedince korporátním pravidlům a bezohlednější manipulace mediální propagandou. "Osvobození" od rodinných vztahů znamená, že jedinec je plně vlastněn korporací, které dává všechnu svou energii, a která ho může kdykoliv odkopnout. "Osvobození" od tradičního pohledu znamená, že jeho mysl ovládají reklamní agentury. "Osvobození" od trhu přineslo jen závislost na dotacích. Takhle si to ti hippies opravdu nepředstavovali,“ napsal na svých sociálních sítích Hampl.