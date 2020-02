Kolský superhluboký vrt vyděsil americké vědce. Prý je to díra do pekla

O své pocity se podělila ve svém článku na portálu Scientific American.

„Pokud se pokusíte najít informace o této superhluboké díře, tak dostanete ve výsledcích vyhledávání nabídky typu „výkřiky z Kolského superhlubokého vrtu,“ píše autorka ve svém článku.

Kolský superhluboký vrt byl otevřen v roce 1970. Pro provádění vrtání a analýzu získaných vzorků byl vytvořen speciální institut pod vedením akademika Davida Gubermana. Vrtání se provádělo do roku 1970 do roku 1991, kdy bylo dosaženo hloubky 12 262 metrů. V této hloubce bylo další vrtání zastaveno. Financování projektu bylo pozastaveno v roce 1995. Vědecké centrum bylo zlikvidováno v roce 2008 z důvodu nepotřebnosti.

Takto hluboký vrt otevřel dveře lidské fantasii. Existuje legenda, že s každým dalším vyvrtaným kilometrem docházelo v Sovětském svazu k novým katastrofám a neštěstím. Kolský superhluboký vrt začali označovat za „cestu do pekla“. Každý nový vyvrtaný kilometr měl údajně zemi přinášet neštěstí. Při vrtání 13 kilometru se Sovětský svaz rozpadl…

Portál RG.ru napsal , že jedny z finských novin publikovaly k 1. dubnu materiál o vrtu – údajně z něho měly vycházet křiky. Nehledě na datum publikace to někteří lidé chápou jako pravdu a informace o tom, že „sovětští vědci se prokopali až do pekla“, berou vážně. Hovořilo se dokonce o tom, že z vrtu „vyletěl démon“.

Během prací na vrtu bylo učiněno mnoho vědeckých poznatků. Jedním z nich bylo to, že život na Zemi mohl vzniknout přibližně o 1,5 miliardy let dříve, než se do té doby předpokládalo. V hlubokých vrstvách, jejichž stáří převyšuje 2,8 miliardy let, bylo objeveno 14 druhů zkamenělých mikroorganismů.

Další záhada: Tunguzský meteorit

Sibiřští vědci našli v jezerních sedimentech poblíž místa tunguzské katastrofy vrstvy, ukazatele stopových prvků, které naznačují možnou přítomnost kosmické látky. Předběžné výsledky výzkumného cyklu jsou publikovány v časopise Zprávy Ruské akademie věd.

„Podle moderních modelů došlo k výbuchu tunguzského meteoritu v nadmořské výšce asi osm až deset kilometrů. Vlna v epicentru, jdoucí svisle dolů, jednoduše řezala větve stromů, takže kmeny neporušila, a šířila se po stranách – a zničila les na území dvou tisíc kilometrů čtverečních,“ říká autor článku, vědec Andrej Darjin. „Stromy se vyvrátily s kořenem a na jaře následujícího roku došlo k vymývání terrogenní látky v jezerech, kde se usadila v husté vrstvě.“

Vědci věří, že hlavní je to, že je nyní známo konkrétní místo, kde hledat částice meteoritu.

„Vrstva, kterou studujeme společně s geology, vyniká na pozadí tmavě zbarvených jílů s tenkou vrstvou bílé barvy a tloušťkou pět až osm milimetrů. Taková velká vrstva se ukládala kvůli zvýšenému shazování materiálu do jezera. A uvnitř této oblasti mohou být částice mimozemského původu,“ říká Andrej Darin.