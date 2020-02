„Naše dveře už nezavřeme.“ Erdogan prohlásil, že Turecko otevřelo hranice s EU pro uprchlíky a už to tam vře. Video

„Dlouho jsme říkali, že nejsme povinni přijímat takový počet uprchlíků. Slíbili jste nám pomoc, ale neděláte nic, a tak jsme včera otevřeli naše hranice,“ prohlásil Erdogan v Istanbulu.

„Prošlo již 18 000 uprchlíků a dnes jich možná bude 25 až 30 tisíc. A naše dveře už nezavřeme, protože EU musí držet své slovo,“ informoval prezident.

Podle něj Turecko již před několika měsíci slíbilo, že dveře do Evropy pro uprchlíky otevře, ale nikdo prohlášení tureckých úřadů nevěřil.

Prezidenti a premiéři členských států EU se v polovině března roku 2016 dohodli s Tureckem na společném plánu boje proti migrační krizi. Jde mimo jiné o poskytování finanční pomoci Ankaře při přijímání uprchlíků, návratu do Turecka všech nelegálních přistěhovalců, kteří přišli do Řecka z tureckého území, a přijímání legálních syrských migrantů z Turecka do EU podle formule „jeden pro jednoho“.

Ömer Çelik, mluvčí vládnoucí turecké Strany spravedlnosti a rozvoje, již dříve uvedl, že Turecko chce i nadále sledovat svou migrační politiku, ale už není schopno mít pod kontrolou tok uprchlíků ze Sýrie.

Situace na turecko-řecké hranici

Stovky migrantů a uprchlíků se momentálně shromáždily na hranici Turecka a Řecka poblíž kontrolního stanoviště v Kastaniesu a pravidelně se střetávají s policií. Živý přenos z místa vysílá Sputnik Řecko.

Přechod Pazarkule na turecko-řecké hranici © Sputnik / Burcu Okutan

Korespondent uvádí, že mezi migranty jsou většinou mladí muži, kteří se neustále pohybují. Někteří z nich rozdělávají oheň, aby se zahřáli.

Lidé čekají na povolení překročit hranici.

Orbán posiluje bezpečnost hranic

Maďarský premiér Viktor Orbán se rozhodl posílit ochranu hranic a věnovat zvláštní pozornost migrační cestě na Balkáně poté, co jej Tayyip Erdogan informoval, že Turecko otevírá hranice pro uprchlíky.

Maďarská vláda v pátečním prohlášení uvedla, že Orbán vedl telefonický rozhovor s tureckým vůdcem Tayyipem Erdoganem. Během něj dotyční diskutovali o situaci v Sýrii a o otázce migrace.

Reakce Slovenska

Na tuto situaci zareagoval i slovenský premiér Peter Pellegrini na sociální síti, kde zveřejnil video, ve kterém promlouvá k občanům.

„Jsme připraveni kdykoliv posilnit našimi policejními složkami ochranu jižní shengenské hranice v Maďarsku, která je i naší hranicí. A stejně tak si všechny své povinnosti plní i na východní hranici s Ukrajinou a všechny bezpečnostní složky na Slovensku,“ říká premiér.