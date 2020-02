Spojené státy americké prodávají prostřednictvím Turecka ropu ze syrských nalezišť do jiných zemí. Prohlásil to syrský ministr vnitřního obchodu Atef Nadaf.

„Náš nepřítel, Spojené státy, ji (ropu, pozn. red.) prodávají Turecku a tak dále. Přes Turecko dále. A v jiných oblastech Sýrie, kde se nachází ropa, byla úplně zničena infrastruktura, byly zničeny železnice a všechny elektrárny. Nemáme elektřinu, a když není elektřina, není ani místní výroba,“ řekl Atef v pořadu Mezinárodní přehled na televizní stanici Rossija 24.

Rovněž podotkl, že Sýrie musí dovážet ropu, která se dá koupit jen za dolary. Připomněl, že syrské banky, včetně té centrální, jsou pod sankcemi, a jakékoli převádění peněz ze zahraničí do Sýrie je zakázáno.

V říjnu roku 2019 prezident USA Donald Trump, který dříve hovořil o svém záměru stáhnout všechny americké síly z oblastí na východě Sýrie, řekl, že tam část vojáků zůstane, aby „chránila ropu“ před teroristy ze skupiny Islámský stát* (IS). Podotkl také, že „možná nastal čas, aby Kurdové přešli do tohoto ropného regionu“, a odůvodnil to tím, že „potřebují peníze“. Trump přitom dodal, že ještě mohou udělat to, že tam zamíří jedna jejich velká ropná společnost a udělá tam „vše správně“.

Již dříve ruský ministr obrany Sergej Šojgu prohlásil, že USA otevřeně a bezohledně okrádají ropná naleziště v Sýrii a současně pomocí sankcí zakazují dodávky ropy do této země.

Vyostření v Idlibu

Situace v Idlibu se vyostřila poté, co 27. února teroristé ze skupiny Hayat Tahrir al-Sham* zahájili rozsáhlou ofenzívu na pozice syrské armády. Vládní vojska zahájila odvetnou palbu.

Podle informací ruského ministerstva obrany se do palby spolu s teroristy dostali také turečtí vojáci, kteří se však v místě neměli nacházet. V důsledku incidentu tak zahynulo 33 tureckých vojáků a více než 30 jich bylo zraněno. Ruská strana přitom podnikla opatření k úplnému příměří ze syrské strany a zajistila evakuaci mrtvých a zraněných na území Turecka.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan po útoku svolal schůzi o bezpečnosti. Rada NATO se v pátek chystala uspořádat konzultace o situaci v Sýrii, a to v reakci na žádost Ankary. Zároveň však, podle informací řeckých médií, zablokovalo Řecko prohlášení aliance o podpoře Turecka.

Závazky Turecka

Dříve ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov informoval o tom, že Turecko nebylo schopno splnit několik klíčových závazků k vyřešení problémů kolem syrského Idlibu. Tedy, neoddělilo ozbrojenou opozici, která je připravena k dialogu s vládou v rámci politického procesu, od teroristů.

rusko-tureckém memorandu z 18. září 2018, které bylo zkoordinováno podle výsledků schůzky prezidentů Putina a Erdogana, totiž byla řeč o zachování statusu quo, pokud jde o přítomnost tureckých vojáků, ale za podmínky stažení z Idlibské zóny deeskalace všech teroristických radikálních skupin do 15. října 2018. Bylo také domluveno, že budou podniknuta „účinná opatření pro zajištění stabilního režimu zastavení bojových akcí“ v hranicích této zóny. Paragraf 7 memoranda předpokládal zavedení společného rusko-tureckého hlídkování v této oblasti.

Ozbrojený konflikt v Sýrii pokračuje od roku 2011. Koncem roku 2017 bylo ohlášeno vítězství nad teroristickou skupinou IS* v Sýrii a Iráku. V jednotlivých oblastech země pokračují zátahy proti teroristům. V současné době vystupuje do popředí politické urovnání, obnovení Sýrie a návrat uprchlíků.

* Teroristická skupina zakázaná v Rusku