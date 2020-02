V Polsku začala největší cvičení přesunu vojsk USA do Evropy

„Zúčastní se jich okolo 37 tisíc vojáků, včetně 20 tisíc z USA,“ píše na sociální síti polský ministr.

Ministr také uvádí, že první američtí vojáci již překročili polské hranice.

Rozpoczęliśmy największe od lat ćwiczenie #DefenderEurope20. Weźmie w nim udział ok. 37 tys. żołnierzy, w tym 20 tys. z USA. Pierwsi żołnierze US Army przekroczyli już polską granicę. pic.twitter.com/nbOt15t3gS — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 29, 2020

Jak uváděl Analytický bulletin vládního centra obrany Polska, DEFENDER 2020 nebude cvičením na úrovni NATO, ale americké divizní úrovně.

„Jejich hlavním cílem bude otestování způsobilosti americké armády k přesunu pozemních sil ze základen v hlubině USA do přístavů na východním pobřeží, a poté do mořských přístavů v Evropě,“ uvádí se v dokumentu.

V dokumentu je nadále napsáno, že vojenská technika bude do Evropy přepravena na lodích, poté pozemním transportem poputuje do oblastí operativního určení, to znamená přes území Německa a Polska do Pobaltí.

DEFENDER 2020 bude rozsahově třetím největším vojenským cvičením na evropském kontinentu od doby studené války.

Podle bulletinu se manévrů celkem zúčastní 37 tisíc vojáků z USA a jejich spojenců a partnerů. Ve složení pozemských vojsk jde zejména o velení divize, tři tankové brigády, dělostřeleckou brigádu, podpůrné jednotky těchto brigád a navíc jednotky amerického letectva a námořní pěchoty.

Společná cvičení Ruska, Íránu a Číny

Na konci loňského roku náčelník štábu íránské armády Habibullah Sayari uvedl, že Írán, Rusko a Čína chtějí pokračovat ve společných vojenských cvičení.

Společné manévry vojenských námořních sil Íránu, Ruska a Číny pod názvem Pásmo námořní bezpečnosti probíhaly na konci loňského roku v severní části Indického oceánu a v Ománském zálivu. Vysoce postavený člen íránské armády zdůraznil význam regionu, protože přes něj vedou trasy dodávek energie do jiných zemí.

Účelem manévrů, jak řekl Sputniku íránský velvyslanec v Moskvě Kazem Džalali, je nácvik opatření pro boj proti terorismu a pirátství na moři a pro zajištění regionální bezpečnosti. Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf během své návštěvy v Moskvě zdůraznil, že cvičení nejsou namířena proti jiným zemím.

Manévry probíhaly na pozadí amerických pokusů vytvořit koalici pro zajištění bezpečnosti námořních přepravních tras v Perském zálivu. Letos došlo k několika vážným incidentům, které zahrnovaly sestřelení amerického dronu íránskými silami a bombové útoky proti tankerům, ze kterých Washington obvinil Teherán.