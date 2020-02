„To by šokovalo celou Evropu a Spojené státy.“ Wałęsa vyzval Rusko a Polsko, aby natruc Západu uzavřely mír

„Dnes žijeme ve zcela jiné éře. V éře technologie, globalizace, informací. Řekl bych, že nyní žijeme v éře řeči, v éře diskuse. Existují úplně jiná řešení. Potřebujeme smír s Ruskem," řekl Wałęsa.

Vysvětlil svůj názor také tím, že Západ využívá neshody mezi státy.

„Kdybychom mohli dosáhnout dohody s Ruskem, šokovalo by to celou Evropu, včetně Spojených států,“ dodal bývalý prezident.

Dříve Wałęsa opakovaně podpořil navázání vztahů mezi oběma zeměmi. Minulé léto kritizoval polské úřady, že odmítly pozvat ruského prezidenta Vladimira Putina na oslavy 75. výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim.

Podle Wałęsy bylo potřeba pozvat Putina na oslavy do Polska a zdůraznit, že právě Rudá armáda osvobodila koncentrační tábor. „Je to historická pravda a nikdo ji nedokáže změnit, chce-li polská vláda mít vlastní historický narativ, pak to není seriózní. Přejeme-li si mít dobré vztahy s Ruskem, potřebujeme s ním mluvit, avšak určitým způsobem. Vím, že je to možné,“ dodal bývalý prezident.

V lednu se Wałęsa vysmál požadavku Varšavy, která od Moskvy vyžadovala odškodnění za ztráty a škody způsobené za 2. světové války.

Zbourání pomníku vděčnosti Rudé armádě v Polsku

Na začátku února portál Niezależna informoval, že v polském Lešnu ve Velkopolském vojvodství byl zbourán pomník vděčnosti Rudé armádě. Podle portálu tam chce místní starosta umístit valoun na počest 100. výročí navrácení Lešna Polsku.

Pomník původně stojící na křižovatce ulic Starozamkowa a Lipowa byl postaven bezprostředně po skončení 2. světové války.

Ruské úřady opakovaně upozorňovaly na to, že se některé evropské země snaží znehodnotit zásluhy sovětské armády a přepsat historii. Minulý týden ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že Ruská federace je povinna zajistit zachování pravdy o Velké vlastenecké válce a čelit pokusům o falzifikaci její historie.