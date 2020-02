Zvěrstva teroristů. Obyvatelé, kteří opustili Idlibskou zónu, promluvili o chování radikálů

Několik desítek lidí mohlo opustit obce Idlibské zóny deeskalace, které kontrolují teroristé. Mezi uprchlíky byli pouze muži, kteří s sebou neměli nic kromě lehkých věcí a dokumentů. Vyvezení majetku teroristé neumožnili.

„Je to tam hodně špatné. Nenechají nás normálně žít, berou nám peníze, domy i nábytek. Kdykoliv nás mohou zavřít do vězení, pokud projevíme odpor,“ řekl novinářům jeden z uprchlíků Fawzi Gamal.

Tito lidé dokázali své rodiny dostat do bezpečí před vyostřením situace v Idlibské zóně deeskalace. Většinou se civilisté snaží dostat do Aleppa, protože tam je možné najít bydlení a práci, pro děti jsou tam školy. Ale dospělé muže teroristé zpravidla nenechali odejít, snažili se je donutit, aby vstoupili do jejich řad.

„K nám se tam chovají jako ke zvířatům. Je to tam velmi nebezpečné. Doufám, že naše armáda všechny tyto země brzy vrátí Sýrii,“ uvedl další uprchlík Mahmood Nashif.

Tomuto osvobození předcházela společná práce důstojníků ruského Centra pro usmíření znesvářených stran v Sýrii, úřadů provincie, duchovních lídrů a vlivných šejků. U východu ze zóny deeskalace na civilisty čekaly speciálně připravené autobusy, které byly na cestě do Aleppa doprovázeny ruskými vojenskými policisty.

V Aleppu mnohé muže vítali děti a vnuci, které kvůli válce neviděli několik let. Úřady slíbily, že vyřeší problémy s dokumenty a najdou práci v odvětví všem, kteří o to budou stát. Ve městě jsou nyní potřeba specialisté ve všech sférách, v první řadě ve stavebnictví a průmyslu.

Situace v Idlibské zóně deeskalace nadále zůstává znepokojivá. Podle zpráv ředitele ruského Centra pro usmíření znesvářených stran v Sýrii kontradmirála Olega Žuravleva nadále pokračuje porušování režimu ukončení bojových akcí ze strany nezákonných ozbrojených jednotek. Za uplynulých 24 hodin bylo zaznamenáno 25 případů.

Vyostření situace

Situace v Idlibu se vyostřila poté, co 27. února teroristé ze skupiny Hayat Tahrir al-Sham* zahájili rozsáhlou ofenzívu na pozice syrské armády. Vládní vojska zahájila odvetnou palbu.

Podle informací ruského ministerstva obrany se do palby spolu s teroristy dostali také turečtí vojáci, kteří se však v místě neměli nacházet. V důsledku incidentu tak zahynulo 36 tureckých vojáků a více než 30 jich bylo zraněno. Ruská strana přitom podnikla opatření k úplnému příměří ze syrské strany a zajistila evakuaci mrtvých a zraněných na území Turecka.

Hned po obdržení zprávy o zabitých a zraněných tureckých vojácích podnikla ruská strana opatření k úplnému zastavení palby syrskou armádou.