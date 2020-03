Hranice Turecka s EU překročilo již přes 76 tisíc uprchlíků

Turecký ministr vnitra Sulejman Sojlu uvedl, že poté, co turecký prezident Recep Tayyip Erdogan informoval o rozhodnutí Ankary otevřít hranice země s EU, je překročilo již 76 358 migrantů.

Erdogan již dříve prohlásil, že jeho země otevřela své hranice s EU pro syrské uprchlíky. V sobotu večer pak Sojlu informoval, že Turecko opustilo již přes 47 tisíc migrantů.

„K 9.55 hod činí počet migrantů, kteří opustili naši zemi přes Edirne (provincie na severozápadě Turecka hraničící s Řeckem a Bulharskem), 76 358 lidí,“ stojí v prohlášení ministra vnitra na Twitteru.

Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 76.358 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 1, 2020

Prezidenti a premiéři členských států EU se v polovině března roku 2016 dohodli s Tureckem na společném plánu boje proti migrační krizi. Jde mimo jiné o poskytování finanční pomoci Ankaře při přijímání uprchlíků, návratu do Turecka všech nelegálních přistěhovalců, kteří přišli do Řecka z tureckého území, a přijímání legálních syrských uprchlíků z Turecka do EU podle formule „jeden za jednoho“.

Ömer Çelik, mluvčí vládnoucí turecké Strany spravedlnosti a rozvoje, již dříve uvedl, že Turecko chce i nadále sledovat svou migrační politiku, ale už není schopno mít pod kontrolou tok uprchlíků ze Sýrie.

Země, které sousedí s Tureckem, následně informovaly o zpřísnění kontroly na hranicích.

Orbán posiluje bezpečnost hranic

Maďarský premiér Viktor Orbán se rozhodl posílit ochranu hranic a věnovat zvláštní pozornost migrační cestě na Balkáně poté, co jej Tayyip Erdogan informoval, že Turecko otevírá hranice pro uprchlíky.

Maďarská vláda v pátečním prohlášení uvedla, že Orbán vedl telefonický rozhovor s tureckým vůdcem Tayyipem Erdoganem. Během něj dotyční diskutovali o situaci v Sýrii a o otázce migrace.

Reakce Slovenska

Na tuto situaci zareagoval i slovenský premiér Peter Pellegrini na sociální síti, kde zveřejnil video, ve kterém promlouvá k občanům.

„Jsme připraveni kdykoliv posilnit našimi policejními složkami ochranu jižní shengenské hranice v Maďarsku, která je i naší hranicí. A stejně tak si všechny své povinnosti plní i na východní hranici s Ukrajinou a všechny bezpečnostní složky na Slovensku,“ říká premiér.