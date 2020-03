Ruský vojenský expert se vysmál slovům Elona Muska o „vrahovi“ amerického letounu F-35

Již dříve vynálezce na Twitteru napsal, že konkurentem F-35 má být bezpilotní stíhačka řízená na dálku. Podle jeho slov by proti němu „neviditelný“ stíhací letoun neměl žádnou šanci. Zároveň Musk vyjádřil názor, že „éra stíhaček již pominula“ a že budoucnost v této sféře patří bezpilotním letounům.

„Bezpilotní stroj nedokáže nahradit pilotované letadlo. Musk tímto tvrzením ukázal, že se ve vojenských otázkách nevyzná. Je to návrh amatéra,“ řekl Sivkov.

Dotyčný totiž zastává názor, že se F-35 nedá nahradit bezpilotním letounem. „Řízení na dálku, které Musk také navrhuje, se dá snadno neutralizovat. Bezpilotní stroj přistane na cizím území a bude použit proti svým tvůrcům,“ poznamenal expert.

Rovněž dodal, že ruské bezpilotní letouny, například Ochotnik, byly vyvinuty „pro velmi specifické účely“.

Stíhačka F-35 společnosti Lockheed Martin byla přijata do výzbroje v USA v roce 2015, a to s mnohaletým zpožděním. Očekává se, že tento stroj bude hlavní stíhačkou amerického vojenského letectva až do poloviny století. Vývoj letadla vyšel na 1,4 trilionu dolarů a jde o nejdražší letadlo v dějinách.

F-35

F-35 je americký stíhací letoun páté generace, jehož výroba začala v roce 2006. Od roku 2012 je stroj v provozu. Existují tři verze tohoto modelu: pozemní stíhací letoun pro americké letectvo, stíhací letoun se zkráceným vzletem a vertikálním přistáním pro námořní pěchotu USA a stíhací letoun pro námořnictvo.

Současně letadly F-35 disponují americké ozbrojené síly a několik jejich spojenců. K zemím, které chtěly stroj do své armády, patřilo i Turecko, avšak americká vláda zmrazila dohodu s Ankarou kvůli nákupu ruského protiletadlového raketového systému S-400.

Elon Musk

Elon Musk je americký podnikatel, vynálezce, inženýr a filantrop. Má jihoafrické, kanadské a americké občanství. Byl spoluvlastníkem internetového platebního systému PayPal a mimo jiné založil kosmickou společnost SpaceX. Stejně tak v současné době vede automobilku Tesla Inc., kde působí v pozici generálního ředitele.