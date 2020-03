Nejdelší bombardování po druhé světové válce. Historik promluvil o americkém zásahu ve Vietnamu

Operace Rolling Thunder proti Vietnamské demokratické republice, kterou americké letectvo provádělo v období od 2. března 1965 do 31. října 1968, byla nejdelším bombardováním po druhé světové válce a fakticky měla za cíl likvidaci této země. V rozhovoru pro Sputnik to řekl bývalý ředitel Ústředního archivu ministerstva obrany Igor Permjakov.

Přesně před 55 lety začaly americké letouny systematicky bombardovat území Severního Vietnamu.

„Původně neměla operace Rolling Thunder trvat déle než osm týdnů, avšak kvůli urputnému odporu Vietnamců se prodloužila na dlouhých 44 měsíců. Nálety se konaly denně, od 2. března 1965 až do 31. října 1968, tudíž se jednalo o nejdelší bombardování po skončení druhé světové války. Žádné takové dlouhé operace v dějinách nebyly,“ řekl Permjakov.

Historik upřesnil, že celkem vykonalo americké letectvo 304 tisíc bitevních letů a na Vietnam bylo shozeno přibližně 8 milionů tun různé munice.

„Bez pomoci Sovětského svazu by Vietnam samozřejmě nedokázal této agresi čelit. Moskva dodávala dané zemi velké množství moderních protiletadlových raketových systémů a radarů. Řídili je sovětští odborníci a způsobily obrovské ztráty americkému letectvu. Američané přišli o 938 letounů a 1 084 pilotů, kteří zahynuli, dostali se do zajetí nebo byli pohřešováni. To vyvolalo masové protesty v USA a nakonec i donutilo (americkou) vládu, aby operaci ukončila,“ sdělil Permjakov.

Historik dodal, že ze strany Američanů „to byl faktický pokus o totální zničení Severního Vietnamu“, ale vyhnout se katastrofickým ztrátám pomohl Vietnamcům zejména výborný podzemní komunikační systém.

(1964-1975) byla jednou z nejvýznamnějších událostí v době studené války. Její průběh a výsledky do značné míry předurčily další vývoj událostí v celé jihovýchodní Asii.

Ozbrojený boj v Indočíně trval více než 14 let, od konce roku 1960 do 30. dubna 1975. Přímý vojenský zásah USA do záležitostí Vietnamské demokratické republiky trval přes osm let. K válečným akcím došlo také v řadě oblastí Laosu a Kambodže.

Americké velení rozpoutalo velkou „leteckou válku“ proti Severnímu Vietnamu. V letech 1964-1973 bylo nad jejím územím vykonáno více než 2 milionů letů a shozeno 7,7 milionu tun bomb. Jenže sázka na „leteckou válku“ zkrachovala. Vláda Severního Vietnamu masově evakuovala obyvatele měst do džungle a úkrytů v horách. Jeho ozbrojené síly vytvořily s pomocí sovětských nadzvukových stíhaček, protivzdušných raketových systémů a radiotechnických prostředků spolehlivou protivzdušnou obranu země.

V červnu roku 1969 vyhlásil sjezd lidových zástupců Jižního Vietnamu založení Vietnamské republiky.

Nepodařené operace a krach „letecké války“ donutily americkou vládu k tomu, aby v květnu 1968 zahájila jednání o mírovém urovnání vietnamského problému.

Od léta roku 1969 se americká vláda ubírala směrem „vietnamizace“ nebo „deamerikanizace“ války v Jižním Vietnamu. Ke konci roku 1970 bylo z Jižního Vietnamu staženo 210 tisíc amerických vojáků a důstojníků.

V lednu 1973 podepsala vláda USA dohodu o ukončení války ve Vietnamu (Pařížská dohoda), která stanovila stažení všech vojsk a vojenského personálu USA a jejich spojenců z Jižního Vietnamu, demontáž amerických vojenských základen, výměnu válečných zajatců a zatčených cizích civilistů.