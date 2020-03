„Uprchlíků budou brzy milióny.“ Erdogan prohlásil, že Turecko neuzavře pro uprchlíky hranice s EU

„Telefonují a říkají: zavřete hranice. Řekl jsem: je pozdě. Západ by měl sdílet břemeno odpovědnosti za uprchlíky. Dnes se setkáme s bulharským premiérem, zítra budu hovořit s (německou kancléřkou Angelou) Merkelovou. Na programu je téma týkající se pořádání 4 - 5stranných summitů o Sýrii,“ řekl Erdogan během svého vystoupení v Ankaře.

„Od té doby, kdy jsme otevřeli hranice, dosáhl počet uprchlíků cestujících do Evropy statisíců. Toto číslo bude brzy v milionech,“ dodal.

Po zhoršení situace v syrském Idlibu Turecko prohlásilo, že již dále nebude schopno omezovat proudy migrantů a uprchlíků, a otevřelo své hranice s EU, načež se tam vydaly tisíce migrantů. Během tří dnů řecké úřady zabránily asi 20 000 pokusům o narušení hranice, kde se nacházejí stovky policistů a byly staženy jednotky řecké armády.

Řecké ministerstvo zahraničí dříve uvedlo, že Turecko provádí dezinformační kampaň a zprávy o desetitisících migrantů, kteří pronikli do Řecka, neodpovídají skutečnosti. Turecký ministr vnitra Süleyman Soylu v neděli řekl, že hranici již překročilo 76 000 358 migrantů.

Prezidenti a premiéři členských států EU se v polovině března roku 2016 dohodli s Tureckem na společném plánu boje proti migrační krizi. Jde mimo jiné o poskytování finanční pomoci Ankaře při přijímání uprchlíků, návratu do Turecka všech nelegálních přistěhovalců, kteří přišli do Řecka z tureckého území, a přijímání legálních syrských uprchlíků z Turecka do EU podle formule „jeden za jednoho“.

Ömer Çelik, mluvčí vládnoucí turecké Strany spravedlnosti a rozvoje, již dříve uvedl, že Turecko chce i nadále sledovat svou migrační politiku, ale už není schopno mít pod kontrolou tok uprchlíků ze Sýrie.

Země, které sousedí s Tureckem, následně informovaly o zpřísnění kontroly na hranicích.

Orbán posiluje bezpečnost hranic

Maďarský premiér Viktor Orbán se rozhodl posílit ochranu hranic a věnovat zvláštní pozornost migrační cestě na Balkáně poté, co jej Tayyip Erdogan informoval, že Turecko otevírá hranice pro uprchlíky.

Maďarská vláda v pátečním prohlášení uvedla, že Orbán vedl telefonický rozhovor s tureckým vůdcem Tayyipem Erdoganem. Během něj dotyční diskutovali o situaci v Sýrii a o otázce migrace.

Reakce Slovenska

Na tuto situaci zareagoval i slovenský premiér Peter Pellegrini na sociální síti, kde zveřejnil video, ve kterém promlouvá k občanům.

„Jsme připraveni kdykoliv posilnit našimi policejními složkami ochranu jižní shengenské hranice v Maďarsku, která je i naší hranicí. A stejně tak si všechny své povinnosti plní i na východní hranici s Ukrajinou a všechny bezpečnostní složky na Slovensku,“ říká premiér.