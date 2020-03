Další Noční král byl vytvořen dětmi lesa? Fanoušci seriálu Hra o trůny ocenili pravděpodobnost této teorie

Příběh seriálu Hra o trůny se v posledních několika dílech zaměřil na souboj s Nočním králem (hrál slovenský herec a kaskadér Vladimír 'Furdo' Furdík). Diváci byli nadšení, že viděli padoucha poraženého dýkou Aryii Stark (hrála Maisie Williams) z Valyrijské oceli v závěrečné sérii seriálu. Nicméně nyní bylo navrženo, že by v Západozemí mohlo být ještě více Nočních králů. Odkud by mohli pocházet?

Fanoušci seriálu znají, že Noční král má schopnost vytvářet nové Bílé chodce pro svou armádu. Ačkoli jeho metody nejsou v seriálu jasně stanoveny, diváci poprvé viděli, jak vytváří Bílé chodce, když unesl děti Crastera (hrál Robert Pugh).

Nicméně během seriálu bylo také odhaleno, jak byl vytvořen samotný Noční král. Původ Nočního krále byl odhalen v šesté sérii. Tehdy se ukázalo, že byl vytvořen dětmi lesa před mnoha tisíci lety za použití obyčejného člověka. V páté epizodě šesté série viděli diváci, jak byl u Pěsti Prvních lidi připoután muž a byl bodnut Listinkou (hrála Kae Alexander) kusem dračího skla. Listinka a ostatní děti lesa vytvořili z muže nekromanta, kterého diváci znají jako Nočního krále.

Ačkoliv byl stvořen, aby chránil děti lesa před lidmi, zcela zjevně se zkazil a obrátil se proti všemu živému.

Nyní však bylo naznačeno, že to nemusí být poprvé nebo naposledy, kdy děti lesa vytvořily Nočního krále. S jejich téměř nekonečnou mocí by mladí tvorové dokázali tuto schopnost praktikovat a opravdu zkusit znovu po jejich původním neúspěšném experimentu.

Znamená to ale, že postavy mohly vytvořit ještě dalšího zloděje a nějak ho skryly? Jinak možná uspěly ve svém experimentu a nějakým způsobem ho ovládly, aniž by tentokrát nad ním ztratily kontrolu.

Noční král v knihách a na obrazovce

Postava samotná není zmíněna v knihách George R. R. Martina. Podle románu je Noční král pohádkou. Bylo o ní málo zmínek. Podle informací sám spisovatel říká, že postava nežila v době, kdy se odehrávají události na obrazovce.

„Bylo to docela logické, když jste se vrátili v čase a vytvořili předhistorii všeho,“ říká Weiss. „Viděli jsme, co mohou Bílí chodci, viděli jsme, jak se objevují noví chodci, jak vytvářejí wighty. Pokud se vrátíte dostatečně daleko, objeví se otázka: kdo je vytvořil?“

Tvůrci seriálu David Benioff a D. B. Weiss v rozhovoru pro Entertainment Weekly přiznali, že se pán armády mrtvých objevil ve snaze přijít s příběhem Bílých chodců.

„Nepovažuji ho za zlého, ale za smrt,“ říká Benioff. „To je přesně to, co chce pro nás všechny. Z tohoto důvodu byl stvořen, to je to, co hledá.“

Poprvé se vůdce Bílých chodců objeví ve čtvrté sérii seriálu Hra o trůny.