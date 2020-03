Zkoušky ruských hypersonických raket nejsou v rozporu s mezinárodními závazky, uvádí Ministerstvo zahraničí RF

„Rusko má závazky podle smlouvy START, žádné jiné dvoustranné ani mnohastranné právně zavazující dohody o omezení strategických útočných zbraní neexistují,“ řekl Jermakov, když odpovídal na prosbu okomentovat názory řady západních médií, že starty hypersonických raket jsou v rozporu se závazky, které převzala RF v oblasti kontroly zbrojení.

„To je normální vývoj vojenského budování,“ řekl Jermakov, když komentoval vykonané zkoušky.

Výzva k USA prodloužit platnost START III

Rusko vyzývá Spojené státy k dohodě o prodloužení platnosti smlouvy START III, možnost dosažení podobné dohody se zachovává i nadále, prohlásil ve středu ředitel departamentu pro otázky nešíření a kontroly zbrojení Ministerstva zahraničí RF Vladimir Jermakov.

Platnost START III vyprší v únoru příštího roku.

„To je téma, které se projednává se Spojenými státy. Můžeme počítat s tím, že o tom může být dosaženo jakési kladné dohody,“ řekl Jermakov na tiskové konferenci uspořádané MIA Rossia Segodnia.

Smlouva o snížení strategických útočných zbraní (START III) podepsaná v roce 2010 zůstává i nadále jedinou platnou smlouvou mezi Ruskem a USA o omezení zbraní. Její platnost vyprší v únoru roku 2021. Prezident USA Donald Trump vyslovil dříve přání vypracovat novou třístrannou jadernou dohodu mezi Ruskem, Čínou a USA. V Pekingu tuto myšlenku zamítli.

Jermakov mezitím již dříve Sputniku uvedl, že další snižování strategických útočných zbraní není možné bez zapojení Velké Británie a Francie.

Smlouva mezi Ruskem a USA nabyla platnosti 5. února roku 2011. Předpokládá, že každá strana snižuje své jaderné arzenály takovým způsobem, aby za sedm let a později nepřesahovalo celkové množství zbraní na každé straně 700 mezikontinentálních balistických raket, balistických raket na ponorkách a těžkých bombardérech a také 1 550 bojových hlavic a 800 rozvinutých a nerozvinutých odpalovacích ramp. Dohoda zavazuje Rusko a USA, aby si vyměňovaly informace o počtu bojových hlavic a jejich nosičů dvakrát do roka. Pátého února roku 2018 byl nejzazší termín, do něhož měly Rusko a USA dosáhnout kontrolních ukazatelů podle smlouvy START III.