Britští vědci vyvinou dechový test, aby okamžitě odhalili koronavirus

Britští vědci vyvinuli dechový test, který okamžitě odhalí pacienty s koronavirem. Technologie by mohla být využita na letištích a v ordinacích lékařů, protože výsledky testů z výtěrů z tváří jsou k dispozici až po 48 hodinách.

Technologie, kterou vyvinuli vědci Northumbrijské univerzity v Newcastlu, musí být ještě otestována, ale odborníci se domnívají, že by mohla rychle změnit způsob, jakým je virus po celém světě zjišťován.

V současné době jsou lidé napomocí lícního stěru, který je odeslán k analýze do laboratoří, což je proces, který trvá 24 až 48 hodin. Očekává se, že nová technologie by mohla být použita k rychlé prohlídce lidí na letištích, v ordinacích praktických lékařů, lékárnách nebo ambulancích, čímž by byl získán okamžitý výsledek.

Test týmu Northumbrijské univerzity zachytí biologické informace, známé jako biomarkery, z dechu člověka.

Tyto biomarkery, které zahrnují DNA, RNA, bílkoviny a tukové molekuly, mohou zaznamenat onemocnění plic a dalších částí těla.

Lidé by prostě dýchli do přístroje, který je podobný alkoholovému testeru, který používají policisté.

Ačkoli diagnóza z odběru vzorků dechu byla použita již dříve, předchozí metody nebyly dostatečně spolehlivé kvůli kontaminaci, ztrátě vzorku a problémům s variabilitou při dechové analýze.

Ale zařízení vyvinuté v Newcastlu vyřešilo tyto problémy, takže se data úzce shodují s výsledky z plic odebraných chirurgicky.

Vědci doufají, že technologie by mohla být nakonec použita k diagnostice onemocnění plic, cukrovky, rakoviny, problémů s játry a problémů s mozkem.

Doktor Sterghios Moschos z Northumbrijské univerzity řekl: „Naší ambicí je snížit krveprolití pro diagnózu v nejširším smyslu slova.“

Některá letiště po celém světě, zejména v USA a Singapuru, začala používat teplotní skenery ve snaze odhalit nakažené. Odborníci však říkají, že je to neúčinné, protože mnoho nosičů virů nemá zvýšenou teplotu.

Moschos uvedl, že v případě koronaviru není monitorování teploty na letištích dostatečné. Na britských letištích jsou lidé, kteří přiletěli z některých zemí, jako je Čína, Jižní Korea a Japonsko, dotázáni, zda mají zdravotní problémy.

Ale opět to neodhalí všechny nosiče, protože mnoho lidí může projít, aniž by věděli, že mají virus.

V nemocnicích se používají výtěry, řekl doktor Moschos. Ale jednodušší test umožní diagnostikovat lidi rychleji a všude.

„Světová zdravotnická organizace v současné době doporučuje testovat nosní výtěry, ústní výtěry a výtěry zevnitř plic, aby nedošlo k chybám,“ řekl.

Proto je důležité, abychom vyvinuli neinvazivní, rychlé a nákladově efektivní testy diagnostiky a screeningu.

Profesor George Marston, prorektor pro výzkum a inovace na Northumbrijské univerzitě, řekl: „Tým má ambice touto technologií nahradit invazivní žilní a respirační testy pro odběr vzorků, kde je to možné, zejména u starších a mladších pacientů, kde jehly a invazivní testy mohou být nepříjemné nebo někdy nejsou možné.“

"Potřebujeme nové lékařské nástroje, které diagnostikují onemocnění a rychleji monitorují zdraví, a toto zařízení je jednou z těchto technologií".

Doktor Moschos a jeho tým mají schopnosti a zkušenosti, aby toto zařízení prosadili na trhu, což bude mít obrovský dopad na zdravotní péči po celém světě v nadcházejících letech.