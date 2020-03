Asad okomentoval konflikt s Tureckem v Idlibu

Podle syrského prezidenta Bašára Asada se Sýrie nedopustila žádného nepřátelského jednání proti Turecku. Uvedl to v rozhovoru pro televizní kanál Rossija 24.

„Jaké nepřátelské kroky, velké či malé, spáchala Sýrie proti Turecku? Žadné. Existují syrsko-turecké sňatky, rodiny, existují zásadní společné zájmy. Toto vzájemné pronikání kultur je způsobeno historicky, takže je nelogické, že mezi nimi a námi dojde k vážným neshodám,“ řekl prezident v rozhovoru.

„Samozřejmě mluvíme o Turcích jako o bratrském lidu. Nyní se ptám tureckého lidu, jaký je váš problém se Sýrií? Co je to za problém, za který by turečtí občané měli zemřít?“ zeptal se Asad.

Situace v Idlibu

Situace v syrském Idlibu se vyostřila poté, co 27. února zahájili teroristé ze skupiny Hayat Tahrir al-Sham* rozsáhlou ofenzívu na pozice syrských vládních vojsk. Syrská armáda zahájila odvetnou palbu. Podle informací Ministerstva obrany RF byli ostřelováni mj. i turečtí vojáci, kteří se tam neměli nacházet.

V důsledku toho zahynulo 36 tureckých vojáků a bylo zraněno přes 30 lidí. Hned po obdržení zprávy o mrtvých a zraněných tureckých vojácích podnikla ruská strana opatření pro úplné zastavení palby syrskými vojsky, a byla zajištěna bezpečná evakuace mrtvých a zraněných na území Turecka. Na Ministerstvu obrany RF zdůraznili, že ruské letectvo nebylo v této oblasti nasazeno.

27. února zahájila Ankara vojenskou operaci v severozápadní Sýrii, „Jarní štít“. Byla to reakce na smrt tureckých vojaků. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan požádal svého amerického kolegu o vojenskou pomoc v boji proti „Asadově režimu“.

Šéf ruského ministerstva zahraničí Sergej Lavrov dříve prohlásil, že Turecko nedokázalo splnit několik klíčových závazků pro urovnání problémů kolem syrského Idlibu. Neoddělilo mj. ozbrojenou opozici, která je připravena na dialog s vládou v rámci politického procesu, od teroristů. Viceprezident Turecka Fuat Oktay ze své strany prohlásil, že jeho země splnila převzaté závazky pro Idlib.

V souladu s dohodou, jíž bylo dosaženo v květnu roku 2017 na jednáních v Astaně (nynějším Nur-Sultanu) mezi zástupci Ruska, Íránu a Turecka, byly v Sýrii zřízeny čtyři zóny deeskalace. Území tří z nich přešla v roce 2018 pod kontrolu Damašku. Čtvrtá zóna ležící v provincii Idlib a částečně v sousedních provinciích Latákie, Hamá a Aleppo, není i nadále podřízena syrské vládě. Přitom její větší část byla obsazena teroristy ze skupiny Fronta an-Nusrá*.

V rusko-tureckém memorandu z 18. září 2018, které bylo zkoordinováno podle výsledků schůzky prezidentů Vladimira Putina a Recepa Tayyipa Erdogana, byla řeč o zachování statusu quo, pokud jde o přítomnost tureckých vojáků, avšak za podmínky stažení z Idlibské zóny deeskalace všech teroristických radikálních skupin do 15. října 2018.

Bylo také domluveno, že budou podniknuta „účinná opatření na zajištění stabilního režimu zastavení bojových akcí“ v hranicích této zóny. Paragraf 7 memoranda předpokládal společné rusko-turecké hlídkování v této oblasti.

*Teroristické organizace zakázané v Rusku.