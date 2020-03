Bulharský politik: Navzdory sankcím se Nord Stream 2 realizuje, pohřbili jsme ale South Stream

V dějinách ekonomiky neexistují žádné případy, kdy by sankce měly jakýkoli účinek. Naopak pomohly zemím, proti nimž byly sankce uvaleny. Uvedl to člen Bulharské socialistické strany poslanec Rumen Gečev na parlamentním zasedání, na kterém strana navrhla zrušit omezující opatření proti Rusku.

„…nejvíce klesl obrat produkce, která je spojená se zemědělstvím. Znamená to, že země, jejichž podíl zemědělských produktů v Rusku byl nejvyšší, zaplatily nejvyšší cenu. Je to opravdu Německo a Francie? Ne, je to Bulharsko,“ řekl poslanec.

Během let sankcí zvýšily Německo a Francie své investice v Rusku, projekt Nord Stream 2 se také realizuje, a to i přes sankce, uvedl poslanec.

„Francouzské a německé společnosti se aktivně podílejí na výstavbě Nord Stream 2 – prostřednictvím investic, technologií, prostřednictvím odborníků. A zatímco jsme pohřbili South Stream a nyní čekáme na dokončení výstavby malé trubky zvané Balkánský proud, (…) paní Merkelová, německá kancléřka, a francouzský prezident Macron oznámili, že Nord Stream 2 bude dokončen, ve skutečnosti je nyní v procesu dokončení,“ sdělil Gečev.

Bulharská opozice se vyjádřila pro zrušení protiruských sankcí

Druhá největší politická síla v Bulharsku, což je Bulharská socialistická strana, navrhla vystoupit v Evropské unii s žádostí ohledně zrušení protiruských sankcí. Současná politika vůči Rusku se ukázala jako neefektivní, uvedlo sdružení na zasedání Národního shromáždění.

Podle předsedkyně této strany Kornelie Ninovové dělá vládnoucí strana Občané za evropský rozvoj Bulharska všechno možné, aby sankce proti Rusku zrušeny nebyly. „Skutečnost, že Rada Evropy přijímá rozhodnutí jednomyslně, snad brání bulharskému parlamentu a premiérovi vyjádřit bulharské národní postavení? Fakt, že v Radě Evropy je nutná úplná jednomyslnost, neznamená, že by Bulharsko nemělo mít vlastní pozici v důležitých mezinárodních otázkách. (…) Očividně jste proti našemu návrhu, řekněte to přímo, aby to věděli všichni – občané Bulharska, naši partneři v Evropě a mezinárodní společenství – kdo nabízí a kdo rozhoduje,“ řekla.

Poslanec strany Anton Kutěv také sdělil, že více než 60 procent je pro zrušení sankcí proti Rusku.

„Zpoždění, které jsme při posuzování této záležitosti pozorovali už půl roku, vedlo ke skutečnosti, že se právě včas objevila v evropské agendě, protože část sankcí končí v březnu a další v červenci. Nyní je tato otázka na pořadu jednání evropských institucí, protože znovu musí přemýšlet, zda v nich pokračovat (v sankcích, pozn. red.) nebo ne,“ řekl Kutěv.

Poslanec strany Občané za evropský rozvoj Bulharska Toma Bikov zase řekl, že Bulharsko svými kroky chrání národní zájmy.

„Chráníme národní zájmy Bulharska. Ano, chceme dobré vztahy s Ruskem a dalšími geopolitickými faktory,“ řekl.

Návrh Bulharské socialistické strany byl zamítnut, informuje agentura Focus. Uvádí se, že za zrušení sankcí se vyslovilo celkem 82 poslanců, 60 jich bylo proti a 51 se hlasování zdrželo.

V Národním shromáždění Bulharska je 240 zástupců. V souladu s ústavou země je návrh zákona přijat, pokud pro něj hlasovala více než polovina přítomných.