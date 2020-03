Bulharský ministr obrany pohrozil použitím síly proti migrantům

Bulharský ministr obrany Krasimir Karakačanov pohrozil použitím síly proti migrantům, pokud by mělo dojít k vyhrocení situace, jako na hranicích s mezi Tureckem a Řeckem.

V současné době je nejdůležitější věcí fakt, že Turecko nepouští na hranici s Bulharskem proudy nelegálních migrantů, řekl ministr obrany Bulharska Krasimir Karakačanov. Podle jeho slov, v nejbližších několika hodinách odešle jeho ministerstvo na hranice ozbrojené síly.

„Jestli dokážeme pomocí diplomacie zastavit proud (migrantů – red.) směřující do Bulharska, tak to bude dobře. Pokud ne, tak použijeme sílu – i policii, i armádu – vše, co je dovoleno zákonem, protože nezákonné překročení hranice je trestným činem,“ řekl Karakačanov žurnalistům po zasedání parlamentu.

„V průběhu 4-6 hodin přijede na hranici 400 lidí – pozemní vojska, speciální síly a vojenská policie, a také 140 jednotek techniky. V průběhu 12-16 hodin dalších tisíc lidí. Pokud bude potřeba, můžeme mobilizovat 2400-2600 lidí a odeslat je na hranici. Jsem humanista, ale myslím si, že státní hranice Bulharska je nedotknutelná. Pokud někdo začne s násilnými činy, jaké je možné vidět v Řecku, Bulharsko bude muset použít sílu,“ řekl ministr.

Karakačanov také ujistil, že nikdo se nechystá použít ostrou munici a opravdové zbraně (letální zbraně).

„Samozřejmě, nebudeš střílet z kulometu. (Bude ale možné použít jakoukoli formu – red.) fyzické síly: proudy vody, plynové granáty, šokové granáty – to, co používají Řekové. Není možné, aby si někdo myslel, že je možné vtrhnout do Bulharska bez trestu. V krajním případě dokud jsem ministrem, tak budu takto přemýšlet,“ dodal.

Turecko používá migranty jako zbraň

Ankara nasadila asi 1 000 policistů speciálních jednotek, aby zabránila řeckým pohraničníkům ve vytlačení uprchlíků z hranic na turecké území, uvedl ve čtvrtek turecký ministr vnitra Süleyman Soylu.

Turecko po zhoršující se situaci v syrském Idlibu uvedlo, že již nebude schopné zastavit příliv migrantů a uprchlíků, a otevřelo své hranice s EU, po čemž se do Řecka vydaly tisíce migrantů.

„Jen z Edirne přešlo do Řecka 139 070 uprchlíků. Řecko se pokusilo do Turecka vrátit 4,9 tisíce uprchlíků. Aby se zabránilo vyhoštění uprchlíků do Turecka, dorazilo na hranici asi tisíc příslušníků speciálních jednotek. 164 uprchlíků bylo zraněno v důsledku střetů na hranicích, nyní jsou v nemocnici," prohlásil Soylu pro NTV.

Prvního března Atény vyjádřily znepokojení nad přílivem nelegálních migrantů z Turecka. Orgány považovaly situaci za hrozbu pro národní bezpečnost a slíbily, že přijmou vhodná opatření. V obavách z přílivu nelegálních migrantů instalovaly úřady sousedního Řecka ostnatý drát na kontrolních stanovištích - hranice byla uzavřena z evropské strany.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz před několika dny obvinil Turecko z toho, že používá migranty jako zbraň proti Evropské unii.