Polský ministr obrany sdělil, kdo je proti militarizaci

Polský ministr národní obrany Mariusz Blaszczak v komentáři k plánům vlády na zvýšení výdajů na obranu a posílení armády prohlásil, že je to nutné kvůli hrozbám ze strany RF a že proti jsou jenom proruští politici.

Podle polského zákona mají obranné výdaje republiky činit 2,1 % HDP v roce 2020 a 2,5 % HDP v roce 2030. Podle stejného zákona má být početní stav polské armády zvýšen nakonec přibližně na 200 tisíc lidí, z nichž asi 50 tisíc připadne na jednotky územní obrany. Dnes má polská armáda asi 130 příslušníků.

„V Polsku jsou samozřejmě síly, které prohlašují, že nevidí hrozby. Dají se označit za proruskou opozici,“ řekl Blaszczak ve čtvrtek v éteru Polského rozhlasu.

„Zhodnotil bych to právě takhle, když fakta, jež vidíme, nepodléhají diskusi, ale od některých politiků slyšíme, že žádné hrozby neexistují. Hrozby existují. Reagovat na ně musíme právě takovým způsobem, posílením polského vojska,“ dodal.

Ministr neskrývá, že za hrozbu pro Polsko považuje právě Rusko. „Existují hrozby zvenčí, na východě. Protože Rusko zaútočilo nejdřív na Gruzii a pak na Ukrajinu,“ prohlásil ministr.

Konflikt v Gruzii

Gruzínská armáda zaútočila v noci na 8. srpna 2008 na Jižní Osetii a zničila část její metropole Cchinvali. Rusko nasadilo své jednotky na obranu obyvatel Jižní Osetie, z nichž mnozí mají občanství RF, a po pěti dnech bojových akcí vytlačilo gruzínské vojáky z tohoto regionu. Později uznalo Rusko suverenitu Jižní Osetie a Abcházie a prohlásilo, že to nemůže být změněno.

Situace na Ukrajině

Západ obviňuje RF z vměšování se do událostí na Ukrajině, kde trvá konflikt na Donbasu. Rusko učinilo nejedno prohlášení, že není stranou tohoto konfliktu a subjektem minských dohod o urovnání.

Prohlášení o „ruské hrozbě“ zní periodicky z úst západních politiků, nejčastěji z pobaltských zemí a Polska. V Moskvě přitom nejednou zdůraznili, že Rusko nikdy nezaútočí na žádnou členskou zemi NATO. Podle slov ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova v NATO výborně vědí, že Moskva nemá v plánu žádný útok, ale prostě využívají záminky, aby rozmístili více techniky a vojáků v blízkosti ruských hranic.

Sledování cvičení Defender 2020

Rusko bude pozváno jako pozorovatel na vojenské cvičení v přesunu vojsk USA do Evropy Defender 2020, informovalo polské ministerstvo obrany.

„Země OBSE, včetně Ruska, dostanou pozvání ke sledování části cvičení Defender Europe 20 v Polsku,“ uvádí se ve zprávě.

Dále se upřesňuje, že odešle pozvání do 1. dubna. Cvičení bylo zahájeno minulý týden a první američtí vojáci již překročili polskou hranici.

Podle zprávy Analytického věstníku polského vládního bezpečnostního střediska se vojenské cvičení Defender 2020 koná za účelem nacvičení přesunu amerických vojsk do Evropy. Bude to třetí největší cvičení na evropském kontinentu od dob studené války. Po vykládce vojenské techniky z lodí bude dopravována dál pozemním způsobem přes Německo a Polsko do pobaltských států.

Věstník uvádí, že se celkem manévrů zúčastní 37 tisíc vojenských příslušníků z USA, spojeneckých a partnerských států. Z pozemních vojsk to bude velení divize, tři tankové brigády, jedna dělostřelecká a rovněž jednotky na podporu těchto sil. Nasazeny mají být také jednotky vojenského letectva a námořní pěchoty USA.