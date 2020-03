Úžasný Mars: Neuvěřitelné fotografie pořízené roverem Curiosity

Výsledkem je dech beroucí, téměř 1,8 miliard pixelový výhled, který byl spojen dohromady z více než 1000 jednotlivých fotografií, které byly pořizovány celkem 6,5 hodiny během čtyř dnů.

Vzhledem k tomu, že taková panoramata musí být zachycena v denním světle, aby bylo zajištěno konzistentní osvětlení, není časté to, že Curiosity, zaneprázdněný jinými úkoly, by měl čas to udělat. Ale svátky jsou výjimkou.

„Zatímco mnozí v našem týmu byli doma a užívali si krocana, Curiosity vytvořil tuto hostinu pro oči,“ řekl vědec projektu Curiosity Ashwin Vasavada z Laboratoře tryskového pohonu NASA.

„Toto je poprvé během mise, kdy jsme věnovali naše operace stereofonnímu 360stupňovému panoramatu.“

Obrázek ukazuje oblast s názvem Glen Torridon, pojmenovaný po místě ve Skotsku, kterou rover zkoumal po sestupu z bohaté na hematit Vera Rubin Ridge v lednu 2019.

Glen Torridon je naproti tomu bohatý na jílové minerály ve vrstvách sedimentární horniny a je velmi zajímavý pro planetární geology. Když Curiosity zkoumal zem pod svým běhounem, nálezy vozítka pomalu odhalily nedocenitelné informace o historii měnícího se klimatu Marsu.

Vzorky vrtů odebrané Curiosity potvrdily množství hlíny předpovězené z orbitálního zobrazení. Ještě zajímavější je, že mokrá chemie na jednom ze vzorků objevila organické molekuly, a ne první nalezené na této planetě, ale i další důkazy, že v bahně je organická chemie.

Změny ve struktuře sedimentu Glen Torridon analyzované pomocí Curiosity naznačují, že v určitém okamžiku došlo ke změně toho, jak byl tento sediment uložen na dně kráteru Gale. Z toho vyplývá, že to naznačuje změnu životního prostředí, od hlubokého jezera k něčemu jinému.

Právě teď dělá Curiosity ambiciózní stoupání směrem k formaci na dolních svazích Mount Sharp s názvem Greenheugh pediment. Je naděje, že tato část může odhalit více informací o geologické, geomorfní a klimatické historii této oblasti Marsu.