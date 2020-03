Čína se chystá vytvořit nový typ vojsk. Může za to koronavirus

Odborníci připouštějí: Čína nebyla zcela připravena na to, aby se vypořádala s tak závažnou výzvou, jako je epidemie, která může podle různých odhadů způsobit stejnou hospodářskou a sociální škodu jako plnohodnotná regionální válka.

Jak informuje Global Times s odkazem na odborníka z Finančního institutu Čchung-jang Národní univerzity ČLR Wang Penga, biologické hrozby mohou vzniknout v důsledku mutací a mohou být také vytvořeny člověkem a použity vojenskými protivníky jako prostředek ničení. Zvláštností biologických hrozeb je to, že na rozdíl od tradičních zbraní se jejich distribuce neomezuje pouze na bojiště, v nebezpečí se nachází jak vojáci, tak i civilní obyvatelstvo.

Mezitím lze ekonomickou, politickou a sociální škodu, způsobenou biologickými hrozbami, porovnat s důsledky plnohodnotné regionální války, řekl expert. Podle něj epidemie koronaviru ukázala, že Čína musí vyvinout strategický program ohledně ochrany státní biologické bezpečnosti, například vytvořit vojska biologické bezpečnosti, které by byly přímo podřízeny Ústřední vojenské radě.

Boj proti epidemii

Čínská armáda velmi pomohla v boji proti současné epidemii. Do Wu-chanu, odkud se začal rozšiřovat virus, bylo posláno více než 10 tisíc vojenských lékařů. Na vrcholu epidemie, kdy byly nemocnice přeplněné, pomáhala Čínská lidová osvobozenecká armáda budovat nemocnice na dočasné ubytování pacientů. Pro přepravu pacientů a zdravotnického personálu bylo zajištěno vojensko-transportní letectvo.

Úsilí nebylo zbytečné: ministerstvo zdravotnictví ČLR za poslední den oznámilo pouze 125 nových případů infekce, což je velký pokrok ve srovnání s tisíci novými infekcemi denně před několika týdny. Kromě toho více se než polovina všech pacientů s koronavirem vyléčila. Je pravděpodobné, že v budoucnu bude šíření epidemie kontrolováno nejen prostřednictvím přísných karanténních opatření, ale také pomocí nové vakcíny, kterou Čína již vyvíjí. Na čínských sociálních sítích se rozšířila informace o tom, že generálmajorka Čchen Wej z Čínské lidové osvobozenecké armády, která se jako epidemioložka aktivně zapojila do boje proti epidemii SARS a ebole, byla první, na kom se testovala nová vakcína proti koronaviru.

Epidemie však navzdory současným úspěchům Číny v boji proti koronaviru prokázala také určité nedostatky v čínském systému včasného varování a biologických hrozeb, řekl Sputniku zástupce ředitele Mikrobiologického ústavu Akademie společenských věd Čínské lidové republiky Li Ťün-siung.

„Ze současné epidemie se toho můžeme hodně naučit. Například to, že ústřední vláda a místní úřady Chu-peje zavedly ve městě Wu-chan karanténní režim, čímž hodně pomohly zabránit šíření epidemie. Pokud jde o to, jak účinně fungoval systém včasného varování, zda bylo možné podniknout kroky dříve, je třeba o tom všem vyvodit určité závěry. Pokud však dojde k určitým změnám v systému veřejného zdraví na legislativní úrovni, pokud budou právní systém, monitorování a reakce uplatňovány paralelně v úzké souvislosti, pomůže to předcházet podobným epidemiím v budoucnosti.“

Komplexní opatření

Oficiální zástupce čínského ministerstva obrany Wu Čchien nemluvil přímo o záměru vytvořit speciální jednotky biologické bezpečnosti. Uznal však význam problému a potřebu zřídit v této oblasti národní systém kontroly. Podle něj Čína brzy vytvoří zvláštní zákon o biologické bezpečnosti a vytvoří systém právní podpory pro zajištění národní bezpečnosti. Li Ťün-siung věří, že biologické bezpečnosti lze dosáhnout pouze komplexními opatřeními. Vyžaduje to legislativní nástroje, vojenskou strategii a hlavně správné fungování systému zdravotnictví.

„Ve věcech biologické bezpečnosti je vojenská oblast samozřejmě potřebná. Osobně se však domnívám, že je ještě důležitější to, jak jde práce v oblasti veřejného, občanského zdravotnictví. Například jsem si všiml, jak lidé v Rusku reagovali na epidemii. Ministerstvo zdravotnictví již 31. ledna zveřejnilo opatření k boji proti koronaviru, byla vypuštěna velmi rychle, k tomu ještě jasná a srozumitelná. Tahle opatření přece realizoval systém veřejného zdravotnictví, a ne armáda. A dnes je v Rusku jen velmi málo případů onemocnění, takže můžeme říci, že systém funguje efektivně.“

Fungování systému

V Rusku neexistují speciální vojska biologické bezpečnosti. Tyto funkce vykonávají vojska radiační, chemické a biologické obrany. Během současného vypuknutí koronaviru pomohla ruská armáda evakuovat ruské občany z Číny. Významnou část protiepidemiologické práce však provedla Federální služba pro dohled v oblasti ochrany práv spotřebitelů a blahobytu člověka a ministerstvo zdravotnictví. Druhá zmíněná instituce brzy zveřejnila pokyny pro prevenci, diagnostiku a léčbu nového koronaviru. A vědecké středisko Federální služby pro dohled v oblasti ochrany práv spotřebitelů a blahobytu člověka v lednu vyvinulo testovací systémy pro diagnostiku koronaviru.

Důležitou roli hrály také místní iniciativy úřadů. Podle rozhodnutí hlavního státního sanitárního lékaře v Moskvě jsou lidé, kteří přicházejí do ruského hlavního města z jakékoli země, kde je zjištěno velké množství případů koronaviru, povinni přísně dodržovat domácí karanténu v místě bydliště po dobu 14 dnů. Dodržování karanténních opatření je sledováno orgány činnými v trestním řízení. V tom jim pomáhá velké množství kamer vybavených systémem rozpoznávání obličejů, které fungují po celém městě. Díky kombinaci různých opatření se šíření koronaviru v Rusku zatím daří omezovat.