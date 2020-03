Dietoložka poradila, jak správně jíst jablko. Zkontrolujte, možná děláte chybu

Má se za to, že jíst jablka se slupkou je zdravé, v některých případech to však může uškodit organismu. Jak si užít toto ovoce a obejít se bez vedlejších účinků sdělila Sputniku dietoložka Irina Lizunová.

Jablko je jeden z nejjednodušších a přitom nejužitečnějších druhů ovoce v jídelníčku obyvatel Ruska, někteří ho však nejedí správně. Jde o to, že ho není nutné loupat, protože slupka obsahuje potravinová vlákna, jež pomohou očistit organismus. Dietoložka Irina Lizunová je přesvědčena, že když oloupete jablko, vyhodíte do koše velmi užitečnou část ovoce.

„Velký problém dnešních lidí spočívá ve špatném fungování trávicího ústrojí. Nesmíme zapomínat, že toto ústrojí je orgán přirozené detoxikace. Funguje-li dobře, čistí organismus sebe sám.

Potravinová vlákna, která obsahuje jablečná slupka, přispívají k tomu, aby se nic uvnitř nezastavilo. Druhou funkcí potravinových vláken je přikrmení mikrobioty uvnitř nás. Slupku plně nestrávíme, dojedí ji bakterie. Při pohlcování pak vyprodukují hodně užitečného,“ sdělila dietoložka.

Agresivní marketing obchodních řetězců je příčina, proč začali obyvatelé Ruska olupovat jablka a vyhazovat do koše tato zdravá vlákna. Aby ovoce vypadalo atraktivněji, vymysleli důmyslní prodavači jejich natírání voskem. Ano, zvyšuje to tržbu, ale špatně to působí na zdraví,“ řekla Sputniku dietoložka Irina Lizunová.

„Je to samozřejmě jedlý vosk, nikdo neumře, když ho sní. Je však lepší jablko omýt teplou vodou a utřít ubrouskem. Vosk se tak částečně omyje. Může totiž způsobit alergickou reakci, vyrážku. Pokud to na sobě pocítíte, radši jablka před konzumací oloupejte,“ radí lékařka.