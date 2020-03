Ruské ministerstvo zahraničí: USA zřejmě považují jaderný konflikt za politickou možnost

„Washington nejen modernizuje své jaderné síly, ale snaží se jim poskytnout nové schopnosti, což značně zvyšuje pravděpodobnost jejich použití,“ uvedla Zacharovová na brífingu.

Poznamenala, že v tomto ohledu jsou obzvláště znepokojivé kroky USA zaměřené na rozšíření sortimentu zbraní s nízkou silou ve svém jaderném arzenálu, včetně vývoje a nasazení takové munice pro strategické nosiče.

Uvádí, že aby dali svým jednáním vzhled americké legitimity, odkazují tradičně na vnější hrozby ve formě Ruska a Číny, které údajně ohrožují Ameriku.

Mluvčí ministerstva dále poznamenala, že výdaje Washingtonu na jaderné zbraně jsou slepá ulička. Rusko vyzývá k pokračování politiky kontroly zbraní.

Podle mluvčí je Rusko také vážně znepokojeno prohlášeními amerických úředníků, kteří se snaží využít Smlouvu o otevřeném nebi při vnitřně-politických hrách.