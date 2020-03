Odborník navrhl řadu opatření na snížení nebezpečí jaderného konfliktu ve světě. Kdo začne jako první: USA a Rusko?

Podle jeho slov se nebezpečí použití jaderných zbraní v posledních deseti letech zvýšilo.

„Myslím si, že větší riziko použití jaderných zbraní dnes představuje eventuální chyba než záměrné použití jaderných zbraní jako první,“ řekl Nunn na jednání v OSN věnovaném smlouvě o nešíření jaderných zbraní.

Kybernetická bezpečnost

Podle jeho názoru se dnes zvýšil potenciál kybernetického zasahování jak do systémů velení a kontroly, tak i do činnosti systémů včasné výstrahy různých států.

„Zvyšuje to nebezpečí mylného varování, chyb, přepočítání a náhod. Vstupujeme do doby zvýšeného jaderného nebezpečí,“ řekl Nunn.

Přišel s řadou návrhů adresovaných hlavně USA a Rusku. Jak se domnívá odborník, RF a USA jakožto majitelé 90 % jaderných zbraní světa musí zaručit ochranu svých jaderných materiálů.

„Prezident Trump a prezident Putin musí společně vyhlásit hlavní zásadu, kterou vyhlásili v roce 1985 Ronald Reagan a Michail Gorbačov – že jaderná válka nemůže být vyhrána a nesmí být nikdy rozpoutána. Čína a jiné členské země „pětky“ Rady bezpečnosti musí být vyzvány k tomu, aby se k tomuto prohlášení připojily,“ řekl Nunn.

Prodloužení smlouvy START III

Podle jeho slov musí Rusko a USA prodloužit smlouvu START III už nyní, „aby bylo zachováno to, co už funguje, mj. verifikace, což je mimořádně důležité pro zvyšování důvěry“. Jak podotkl Nunn, USA a RF „musí zahájit jednání o tom, co bude dál, aby snížily jaderné nebezpečí a množství zbraní“.

„Smlouva o otevřeném nebi musí být upevněna a musí být plněna všemi stranami,“ podotkl.

„Musí být určeny ‚červené čáry‘ v tom, co se týče kybernetické sféry a vesmíru,“ zdůraznil Nunn.

Podle jeho názoru prezidenti USA a Ruska „mají svým vojenským činitelům a vedoucím vědeckým pracovníkům nařídit, aby zahájili práci na možném prodloužení času na přijetí rozhodnutí v případě jakékoli jaderné krize“.

„Musíme zdvojnásobit naše diplomatická úsilí na reagování na regionální výzvy ve sféře šíření, včetně KLDR a Íránu. Musíme věnovat zvláštní pozornost euroatlantickému regionu, což je mimořádně důležité pro stabilitu a bezpečnost v Evropě,“ podotkl odborník

„Musíme docílit toho, aby technologie snižovaly, a nikoli zvyšovaly riziko,“ soudí Nunn.

Podle jeho názoru se mají všechny jaderné mocnosti zavázat k tomu, aby učinily všeobsáhlý přehled svých systémů jaderných zbraní a patřičných systémů řízení, kontroly a výstrahy, aby bylo sníženo nebezpečí vzniku války kvůli náhodě, omylu, jadernému terorismu nebo kybernetickému útoku. „Všechny jaderné mocnosti musí mít technickou možnost zničit jakoukoli raketu s jadernou náloží, která by byla vypuštěna omylem,“ řekl v závěru.

Rusko k tomu již vyzvalo USA

Ředitel úřadu pro otázky nešíření a kontroly zbrojení Ministerstva zahraničí RF Vladimir Jermakov dříve prohlásil, že Rusko vyzývá Spojené státy, aby se dohodly na prodloužení platnosti smlouvy START III, že možnost dosažení podobné dohody se i nadále zachovává. Platnost START III vyprší v únoru příštího roku.

„Mluvíme jasně o prodloužení této smlouvy,“ řekl Jermakov na tiskové konferenci organizované MIA Rossia Segodnia. Podle jeho slov je nyní „mimořádně důležité se domluvit, abychom si zaručili alespoň nějaký čas“ pro hledání jakési další varianty dohody.

„Nemohu spekulovat ohledně toho, jak velké jsou šance na prodloužení, protože USA nejeví zatím ochotu k prodloužení smlouvy,“ podotkl diplomat a připomenul, že se nepodaří vyřešit tuto otázku rychle, protože v Rusku si tato procedura vyžaduje schválení dohody parlamentem. „To je ale téma, které se projednává se Spojenými státy. Můžeme počítat s tím, že v tom může být dosaženo jakési kladné dohody,“ řekl v závěru Jermakov.

Smlouva o snížení strategických útočných zbraní (START III) podepsaná v roce 2010 je jedinou platnou dohodou mezi Ruskem a USA o omezení zbraní. Její platnost vyprší v únoru 2021. Prezident USA Donald Trump dříve vyslovil přání vypracovat novou třístrannou jadernou dohodu mezi Ruskem, Čínou a USA. V Pekingu však tuto myšlenku zamítli.

Jermakov mezitím již dříve Sputniku sdělil, že další snižování strategických útočných zbraní není možné bez zapojení Velké Británie a Francie.

Smlouva mezi Ruskem a USA nabyla platnosti 5. února roku 2011. Předpokládá, že každá strana snižuje své jaderné arzenály takovým způsobem, aby za sedm let a později nepřesahoval celkový počet zbraní 700 mezikontinentálních balistických raket, balistických raket na ponorkách a těžkých bombardérů a také 1 550 bojových hlavic a 800 rozvinutých a nerozvinutých odpalovacích zařízení. Dohoda zavazuje Rusko a USA, aby si vyměňovaly informace o počtu bojových hlavic a jejich nosičů dvakrát do roka. Pátého února 2018 byl nejzazší termín, do něhož musely Rusko a USA dosáhnout kontrolních ukazatelů smlouvy START III.