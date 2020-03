Kurz vyzval Evropu, aby nepodléhala tlaku Turecka

Rakouský kancléř Sebastian Kurz prohlásil, že evropské země by neměly podléhat tlaku na migrační otázku ze strany Turecka.

„Zažíváme organizovaný útok Turecka a prezidenta (Tayyipa) Erdogana na Řecko… Jde o plánovaný a cílený útok, který je kontrolovaný a organizovaný státem. Evropa nesmí tomuto tlaku podlehnout," řekl Kurz v rozhovoru pro mediální skupinu Funke a odpověděl na otázku o osudu 13 000 uprchlíků na řecko-turecké hranici.

Pokud se tito lidé nakonec dostanou do střední Evropy, počet migrantů se podle Kurze v budoucnu zvýší. „Brzy to budou statisíce a později možná miliony. V důsledku toho může dojít ke stejnému stavu jako v roce 2015," dodal.

Kurz naznačil, že lidé, kteří nyní přicházejí na hranice, většinou nejsou uprchlíci prchající z válkou zmítaných oblastí Sýrie. „Většina z nich jsou migranti, kteří v Turecku žijí už léta. Tito lidé nemají v Řecku nárok na postavení uprchlíka, protože nejsou v Turecku pronásledováni. Ale využívají je a jejich truchlení, transformují se do nástroje tlaku na EU," zdůraznil Kurz.

Rakouský kancléř hájil vnější hranice EU. „Řekové chtějí podporu při ochraně hranic. Rakousko je připraveno přijít na pomoc finančně, i pomocí policie," dodal Kurz. Podle něj, pokud vnější hranice nebudou fungovat, hranice v Evropě se znovu objeví.

Turecko po zhoršující se situaci v syrském Idlibu uvedlo, že již nebude schopné zastavit příliv migrantů a uprchlíků, a otevřelo své hranice s EU, po čemž se do Řecka hrnuly tisíce migrantů. Na hranicích jsou stovky policistů, byly nasazeny i řecké vojenské jednotky.

Ankara také zapojila asi 1 000 policistů speciálních jednotek, aby zabránila řeckým pohraničníkům ve vytlačení uprchlíků z hranic na turecké území, uvedl turecký ministr vnitra Süleyman Soylu.

Prezidenti a premiéři členských států EU se v polovině března roku 2016 dohodli s Tureckem na společném plánu boje proti migrační krizi. Jde mimo jiné o poskytování finanční pomoci Ankaře při přijímání uprchlíků, návratu do Turecka všech nelegálních přistěhovalců, kteří přišli do Řecka z tureckého území, a přijímání legálních syrských uprchlíků z Turecka do EU podle vzorce „jeden za jednoho“.