Čínští vědci objevili změny klinických příznaků koronaviru

Specialisté pozorovali 89 pacientů hospitalizovaných v Univerzitní nemocnici ve Wu-chanu. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin. První skupinu tvořilo 31 hospitalizovaných od 16. do 22. ledna, druhou skupinu tvořilo 58 pacientů, kteří byli přijati od 23. do 29. ledna. Převážnou část pacientů z druhé skupiny tvoří ženy (45 z 58, 77,6 %). V první skupině pacientů tvořily ženy 45,2 %.

Zpráva uvádí, že u první skupiny bylo zaznamenáno více příznaků nákazy: horečka (67,7 %), ztráta síly (41,9 %) a bolest svalů (22,6 %). U 32,3 % pacientů z první skupiny byl pozorován hlen, zatímco u druhé skupiny pacientů byl tento příznak pozorován pouze u 6,9 %. Další příznaky, jako je kašel, nevolnost, průjem a tlak na hrudi se u obou skupin pacientů významně nelišily. Kromě toho 54,2 % pacientů v první skupině mělo sníženou hladinu lymfocytů.

„Pozorování z této studie naznačují, že počáteční příznaky nově infikovaných pacientů jsou latentnější, a že nový typ koronaviru se může postupně změnit na virus podobný chřipce, nebo že virus může být v tajném stavu po dlouhou dobu v těle asymptomatických nosičů,“ uvádí studie.

Autoři zprávy zdůrazňují, že klinické příznaky pacientů v různých obdobích se mohou lišit v důsledku mutací viru, který se již přenáší ve třetí a čtvrté generaci, objevily se asymptomatičtí nosiči, a proto je podle jejich názoru nezbytné stanovit rozdíly v klinických příznacích pacientů infikovaných v různých časech.

O vypuknutí zápalu plic neznámého původu v hustě obydleném Wu-chanu (provincie Chu-pej), které je ohniskem nákazy, koncem prosince informovaly čínské úřady. Odborníci zjistili, že původcem onemocnění se stal nový typ koronaviru, který se přenáší z člověka na člověka.

Počet nakažených v Číně přesáhl 80,5 tisíc lidí, 3042 zemřelo, více než 53,7 tisíc bylo vyléčeno. Podle posledních údajů WHO zemřelo mimo ČLR 267 lidí.