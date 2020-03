Ministr obrany Srbska: Ozbrojené síly jsou připraveny uzavřít hranice migrantům

Srbská armáda je připravena bránit státní hranice před přílivem migrantů, pokud vedení vydá takový rozkaz. Řekl to v pátek ministr obrany Alexandar Vulin v návaznosti na krok Turecka otevřít své hranice s Evropskou unií migrantům uprostřed eskalace v syrské provincii Idlib.

„Pokud prezident a nejvyšší velitel Alexandar Vucic učiní rozhodnutí, že je nutné dále zabezpečit hranici nebo zabránit jakémukoli pohybu, armáda, spolu s ministerstvem vnitra a dalšími bezpečnostními službami, je plně připravena chránit naše hranice, (naše, pozn. red.) území a zabránit vstupu všem migrantům,“ řekl Vulin.

Prezident Vucic již dříve řekl, že Bělehrad nebude čekat na rady EU v případě prudkého přílivu migrantů, ale bude jednat v zájmu národní bezpečnosti, účinně chránit státní hranice a zájmy občanů.

Orgány severní Makedonie rovněž vyhlásily připravenost policie a armády, podporované policejními kontingenty z EU, na příliv migrantů na hranicích s Řeckem. Severomakedonská pohraniční policie v posledních dnech zabránila několika pokusům o pašování desítek migrantů.

Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjarto v pondělí řekl, že očekává, že do EU z Turecka ze Sýrie vstoupí až 100 000 migrantů. Informoval srbské vedení a ujistil, že Budapešť bude chránit své hranice a je připraven pomoct Bělehradu.

Migrační krize

Turecko po zhoršující se situaci v syrském Idlibu uvedlo, že již nebude schopné zastavit příliv migrantů a uprchlíků, a otevřelo své hranice s EU, po čemž se do Řecka hrnuly tisíce migrantů. Na hranicích jsou stovky policistů, byly nasazeny i řecké vojenské jednotky.

Ankara také zapojila asi 1 000 policistů speciálních jednotek, aby zabránila řeckým pohraničníkům ve vytlačení uprchlíků z hranic na turecké území, uvedl turecký ministr vnitra Süleyman Soylu.

Prezidenti a premiéři členských států EU se v polovině března roku 2016 dohodli s Tureckem na společném plánu boje proti migrační krizi. Jde mimo jiné o poskytování finanční pomoci Ankaře při přijímání uprchlíků, návratu do Turecka všech nelegálních přistěhovalců, kteří přišli do Řecka z tureckého území, a přijímání legálních syrských uprchlíků z Turecka do EU podle vzorce „jeden za jednoho“.