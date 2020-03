V Mississippi našli mrtvou rybu podobnou krokodýlovi

Podle místních úřadů ryba podobná krokodýlovi původem z Mexického zálivu nedokázala přežít v příliš studené vodě.

„Podle Pensylvánské komise pro ryby a čluny nemohly ryby v takové studené vodě vydržet," napsala policie na Facebooku.

Navzdory jejich hrůzostrašnému vzhledu kostlín obrovský nepředstavuje žádnou hrozbu pro lidi a nedošlo k žádným potvrzeným útokům. Navzdory tomu jsou jejich jikry pro člověka smrtelně jedovaté. Zatímco jsou ryby považovány za přepadové predátory, živí se především jinými rybami a někdy napadají malé savce a ptactvo.

„Většina lidí si pamatuje své první setkání s kostlínem obrovským. Ve světě ryb je jejich vzhled pozoruhodný," uvádí Texas Parks & Wildlife ve zprávě o tomto druhu.

„Vypadají jako něco, co by mělo plavat kolem s dinosaury, nikoliv s okouny nebo kapry," uvádí se ve zprávě. Je neuvěřitelné, že fosilní záznamy zaznamenávají morfologicky podobné druhy starých více než 100 milionů let do nejmladšího období křídy. Z tohoto důvodu jsou kostlíni obrovští někdy nazýváni živými zkamenělinami.

Kostlín obrovský nalezený v parku Fenimore bude uchován pro účely zachování a vzdělávání, píše Pennsylvania Fish & Boat Commission.

Kostlín obrovský je jedním z druhů velkých ryb z čeledi krunýřovitých, které se vyskytují v Severní a Střední Americe. Objevila se v eocénu. Pro jeho podobnost s aligátorem se mu anglicky říká alligator gar.

Žije převážně ve sladké vodě. Často se ryby ohřívají na povrchu v klidné vodě a dýchají atmosférický vzduch. Tlama kostlína je rozšířená jako lžíce a opatřená ostrými zuby, tělo je pokryto krunýřem složeným z kosočtverečných plátů. Kostlín obrovský je jednou z největších sladkovodních ryb: odborníci odhadují, že jeho délka může dosáhnout tří metrů při hmotnosti nad 130 kilogramů.