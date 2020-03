Ministerstvo zahraničí Ruska: Moskva doporučuje zemím NATO přemýšlet o následcích zvyšování napětí

Členové NATO, kteří plánují provádět vojenská cvičení Defender Europe-2020, poblíž ruských hranic, by měli přemýšlet o následcích svých akcí, které by mohly vést ke zvýšení napětí, varuje ruská diplomacie. Podle ní Západ netají, že případným nepřítelem v rámci těchto cvičení je Ruská federace a Aliance shromažďuje poblíž ruských hranic „údernou pěst“.

V rezortu upozorňují na prohlášení amerického ministra obrany Marka Espera z 5. března, že cílem Defender Europe-2020 je vyslat Rusku nějaký signál, aby ho donutil změnit „špatné chování“.

„O co jde, hlava Pentagonu nevysvětlila, a nemohla. Je zřejmé, že naše země nikomu nevyhrožuje, ale je to NATO, kdo shromažďuje údernou pěst poblíž ruské hranice,“ uvedli v ruském ministerstvu zahraničí.

„Pozoruhodné je také rozhodnutí uspořádat takové rozsáhlé manévry v době, kdy Rusko bude slavit 75. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce. Ta byla rozpoutána nacistickým Německem právě pod záminkou neopodstatněných obvinění na adresu SSSR. Současně se takové teze používají ve Washingtonu, aby se tlačilo na Rusko,“ dodali.

Defender Europe-2020

Vojenská cvičení Defender Europe-2020 se mají konat od 20. dubna do 20. května. Proběhnou v 10 zemích a předpokládají největší za posledních 25 let rozmístění amerických vojenských sil v Evropě. Očekává se, že se do manévrů zapojí kolem 37 tisíc vojáků z 18 zemí - 17 členů NATO a Gruzie. Z pozemních vojsk to bude velení divize, tři tankové brigády, jedna dělostřelecká a rovněž jednotky na podporu těchto sil. Nasazeny mají být také jednotky vojenského letectva a námořní pěchoty USA.