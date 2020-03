První na světě: Ruští vědci budou transplantovat krysám kostní tkáň „vytištěnou“ ve vesmíru

„Pokusy se zvířaty se budou nejspíše konat již na podzim po příslušných prověrkách,“ řekl Hesuani.

Sdělil, že 10. dubna má být na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) zahájen další experiment týkající se vytištění neorganických složek kostní tkáně krys. Podobný experiment již tato společnost, která vyvinula kosmickou biologickou tiskárnu, provedla na podzim 2019. Tenkrát byly vzorky získané ve stavu beztíže navráceny na Zemi a předány odborníkům za účelem výzkumu.

Zatímco dříve byly na ISS vytištěny v průběhu experimentů různé tkáně (chrupavková, kostní, svalová), nyní se vědci rozhodli kvůli vysoké odpovědnosti soustředit se pouze na výzkum kostí. Hesuani uvedl, že společnost ani neplánuje budoucí experimenty na oběžné dráze pro případ, že bude třeba ještě jednou vytisknout kostní tkáň.

Ruští kosmonauté Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner, kteří se mají vydat k ISS 9. dubna, dodají několik sérií týkajících se vytištění kostí. Získané vzorky dopraví na Zemi 17. dubna posádka, která se nyní nachází na stanici.

Význam pro léčení zlomenin a onkologických onemocnění

Na Zemi budou vědci inplantovat kostní tkáň hlodavcům a sledovat osteoinduktivní a osteokonduktivní vlastnosti materiálů získaných ve vesmíru, to znamená jejich schopnost povzbudit dodatečný růst tkáně a to, do jaké míry jsou vhodné jako základ pro tento růst.

Vesmírný materiál bude implantován do modelu kostních defektů, s největší pravděpodobností do defektů kosti stehenní. Zvířatům bude odstraněna střední část struktury duté kosti. Vědci si vybrali tuto vadu, protože je považována za kritickou, tj. neschopnou zahojit se samostatně. Materiál získaný ve vesmíru bude porovnán s těmi, které lze nyní získat na Zemi.

Hesuani upřesnil, že se u lidí dají považovat za analogické vady „buď velké zlomeniny, nebo vady kostní tkáně související s odstraněním kostní tkáně při nádorech v ní nebo v okolních měkkých tkáních s metastázemi v kostní tkáni“.