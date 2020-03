Přemluvili bábu: po vzoru Grety se do boje se změnami klimatu vrhly Aktivní babičky

„Lidé mají jisté ustálené představy o babičkách, ale my chceme tento pojem změnit na silné a aktivní dámy,“ sdělila Sputniku zakladatelka hnutí 63letá Seija Kurunmäki.

„V říjnu 2019 jsem založila skupinu na Facebooku pod názvem Aktivní babičky (Aktivistimummot), a uveřejnila manifest. Za pár týdnů jsme shromáždili přes 3 tisíce účastníků a v lednu už jich bylo 5 tisíc. Naše hnutí sjednotilo nejen babičky, ale nejrůznější lidi,“ řekla.

Nápad založit hnutí dostala koncem roku 2018, protože ji znepokojoval osud vnuků a byla inspirována mládežnickým hnutím Grety Thunbergové. Seija Kurunmäki se rozhodla, že založí něco na tento způsob, ale pro značně starší lidi.

Hlavní mise spočívá ve změně vztahu veřejnosti ke klimatickým problémům, a to s pomocí nejjednodušších věcí. Více chodit s dětmi do přírody, při výběru dárků k svátkům je upozornit na second hand, konzumovat více potravin rostlinného původu, vést klidnější život, nepospíchat.

„Chceme zachovat planetu nejen pro naše vnuky, ale pro všechny děti na světě,“ řekla zakladatelka hnutí.

Aktivisté hnutí se pravidelně scházejí v knihovnách, aby posoudili klimatické problémy, napsali články a vedli blogy na téma snížení odpadu, s cílem vysvětlení „klimatické“ terminologie, nebo s výzvami k politikům ohledně aktivních akcí. Hnutí však není politické.

„Naše hlavní aktivum spočívá ve věku a zkušenostech. S naší empatií, příbuzenskými vztahy, autoritou, přáním změn dokážeme hodně,“ řekla.

„Zamyslela jsem se nad otázkou změny klimatu před deseti lety, když ve Finsku oznámili založení Fondu inovací a byly zveřejněny scénáře změny klimatu. Všechno se ale vyvíjelo velmi rychle a mnohem hůř, než jsme si tenkrát mysleli. Změny probíhají natolik rychle, že nám nezbývá čas. Musíme podniknout mnohem radikálnější opatření. Mám vnuky a myslím na to, jak budou vyrůstat. Co řeknou, až budou starší? Co jste dělali, když se klima nezvratně měnilo?“ řekla na závěr Seija Kurunmäki.

V roce 2018 vzniklo hnutí školáků a studentů známé jako Fridays for Future nebo Školní stávky pro klima. V jejím čele stojí švédská školačka Greta Thunbergová. Její členové o ptácích místo školy chodí na demonstrace, kde od politiků požadují, aby přijali účinná opatření, které mají zamezit globálními oteplování.

Spolu s tím jejich hnutí má i řadu oponentů. Jedním z nich se stala tzv. antigreta Naomi Seibtová z Německa. Tato 19letá aktivistka bojuje proti „klimatickému alarmismu“ a vyzývá k většímu „realismu“ v této otázce.