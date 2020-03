V Nizozemsku bylo zahájeno soudní jednání ve věci pádu boeingu MH17

V Nizozemsku bylo zahájeno soudní jednání ve věci havárie boeingu malajsijských aerolinií v červenci 2014 na východě Ukrajiny na lince MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpuru. Soudní jednání se koná ve zvlášť chráněném soudním komplexu Schiphol, informuje zpravodaj Sputniku.

Zasedání bylo zahájeno v 10:00 SEČ. Je přítomno přes 400 novinářů z různých zemí.

V soudním řízení figurují 4 obžalovaní, proti nimž vznesla předtím obžalobu Nizozemská státní prokuratura. Jsou to ruští občané Igor Girkin (Strelkov), Sergej Dubinskij a Oleg Pulatov, a také Ukrajinec Leonid Charčenko. Pulatov má dva nizozemské obhájce a jednoho ruského. Nikdo z obžalovaných nebude u soudu přítomný.

Malajsijský boeing, který vykonával let MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpuru, havaroval 17. července 2014 u Doněcka. Na palubě se nacházelo 298 lidí, nikdo nepřežil. Kyjev obvinil z katastrofy donbaskou domobranu, která ale prohlásila, že nemá takové prostředky, které by umožnily sestřelit letadlo v takové výšce.

Společný vyšetřovací tým, který vyšetřuje okolnosti pádu pod vedením nizozemské generální prokuratury bez účasti RF, předložil později předběžné výsledky. Vyšetřovatelé tvrdí, že boeing byl sestřelen z protivzdušného raketového systému Buk patřícího 53. protivzdušné raketové brigádě ruské armády z Kursku. Náměstek ruského generálního prokurátora Nikolaj Vinničenko sdělil Sputniku, že ruská strana předala Nizozemsku nejen údaje z ruských radarů, ale také dokumentaci svědčící o tom, že střela Buk, která zasáhla boeing, patřila Ukrajině, avšak vyšetřovatelé tuto informaci ignorovali.

MZV RF učinilo prohlášení, že obvinění společného vyšetřovacího týmu z účasti Ruska na pádu malajsijského letadla nejsou podložená a vzbuzují politování, že vyšetřování je předpojaté a jednostranné. Prezident Vladimir Putin později uvedl, že Rusku nebyla poskytnuta možnost účasti ve vyšetřování pádu letadla na východě Ukrajiny, přičemž Moskva může uznat výsledky tohoto vyšetřování pouze tehdy, pokud se ho plnoprávně zúčastní. Všechny rakety toho typu, jehož motor předložila nizozemská vyšetřovací komise, byly utilizovány po roce 2011, sdělilo ruské ministerstvo obrany. Tiskový mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov nejednou prohlásil, že Moskva rozhodně odmítá obvinění z účasti na havárii malajsijského boeingu.