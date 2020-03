Co zamlčuje Greta? Ředitel nadnárodní automobilky od plic promluvil o hlavní slabině ekoaktivistů

Dlouholetý šéf Jaguar Land Rover Ralf Speth ve svém rozhovoru pro Sunday Times nešetřil kritikou vůči současným klimatickým aktivistům. Konkrétně zdůraznil, že ekoaktivisté šiří svou populistickou kritiku, aniž by nabízeli jakákoliv řešení. Útoky Grety Thunbergové vůči podnikatelům nejsou spravedlivé, protože zamlčuje jejich zásluhy.

Německý podnikatel Ralf Speth, jenž v současné době působí ve Velké Británii, zastává post výkonného ředitele nadnárodní automobilky Jaguar Land Rover (JLR) již od roku 2010. Pod jeho vedením si britská společnost několik let užívala období prosperity a zaznamenávala rekordní zisky. Nicméně, v poslední době se firma začala potýkat s výraznými potížemi, kvůli čemuž Ralf Speth oznámil, že na postu ředitele britské automobilky letos končí. Hlavními důvody krize JLR v posledních letech jsou následky brexitu a komplikace spojené s klimatickými změnami.

Zamlčení nepohodlné skutečnosti

V nedávném rozhovoru poskytnutém novinám The Sunday Times německý podnikatel ostře zkritizoval činnost současných klimatických aktivistů. Zmínil například hnutí Rebelie proti vyhynutí (Extinction Rebellion), jehož členové se zúčastnili hladovky za klima v prosinci loňského roku v Brně. Podle šéfa JLR je činnost ekoaktivistů chybná v mnoha oblastech. Speth však nepopírá, že existují určité problémy v této sféře. Hlavním bodem jeho kritiky vůči klimatickým hnutím je absence konstruktivních návrhů a programu, které by přispěly k vyřešení nynějších problémů.

Šéf automobilky se vyjádřil i ke známé aktivistce Gretě Thunbergové. Švédské ekoaktivistce vytýká její populistický styl a tvrdí, že si dovoluje převážně neoprávněnou kritiku.

„Greta se stala jakýmsi budíčkem pro spoustu lidí a společnost. Z druhé strany, jedná se o příliš populistickou kritiku – zničili jsme její život, zabili jsme tohle a tohle, ale to není oprávněné, jelikož jsme taky přispěli k lepšímu životu,“ tvrdí Speth.

Podnikatel totiž zdůrazňuje, že Greta Thunbergová využívá populistické řeči a hrne pouhou kritiku, aniž by objektivně hodnotila skutečnost. Nemluví o tom, že se svět neustále zlepšuje, a zamlčuje to, že byznys také přispívá ke zvýšení kvality života, zlepšení vzdělání a zdraví. Samozřejmě je hodně problémů, jež stále vyžadují vyřešení. Nicméně k tomu, aby se to opravdu vyřešilo, nebude stačit pouhý populismus, ale konkrétní nápady, jak se s tím vypořádat, které současným ekoaktivistům schází. Speth tvrdí, že kromě nadávek zatím není vidět žádný příspěvek a nejsou ani slyšet žádné konstruktivní návrhy z jejich strany.