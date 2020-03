Olympiáda v Tokiu může být odložena o jeden nebo dva roky

„Nemyslím si, že hry mohou být zrušeny, bude to přesunutí. Mezinárodní olympijský výbor bude mít problémy, pokud budou zrušeny,“ řekl.

Takahashi uvedl, že odložení akce až o jeden rok bude složité, protože v tomto případě se hry budou konat současně s dalšími důležitými sportovními událostmi.

Nejjednodušší bude odložit olympijské hry o dva roky, protože harmonogram sportovních akcí na příští rok je již téměř zcela stanoven a schválen.

Podle názoru Takahashiho budou finanční náklady po zrušení olympijských her nebo jejich provedení bez diváků příliš vysoké.

„Nepovažuji za možné zrušit hry, mohlo by to být odložení. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) by měl nepříjemnosti v případě zrušení,“ zdůraznil funkcionář a upozornil na množství peněz zaplacených americkými televizními společnostmi za právo vysílat Letní olympijské hry v Tokiu. Takahashi se domnívá, že optimální variantou je odklad o dva roky.

Odložení Letních olympijských her v Tokiu by mohlo vést k opakování kvalifikačních turnajů. Dva roky zpoždění také znamenají, že v roce 2022 se budou konat nejprve zimní hry v Pekingu, pak letní hry v Japonsku a vše ukončí Mistrovství světa v kopané v Kataru. „Budeme muset o tom začít vážně přemýšlet v dubnu,“ řekl Takahashi.

Olympijské hry v Tokiu se budou konat od 24. července do 9. srpna. Paralympijské hry se budou konat od 25. srpna do 6. září.

Situace s koronavirem

V důsledku rozšíření nového koronaviru zavádějí úřady v různých zemích zvýšená bezpečnostní opatření. Například již bylo odloženo několik olympijských kvalifikačních turnajů. Kromě toho národní olympijský výbor v Řecku sdělil, že obřad zapálení olympijského ohně, který se v této zemi tradičně koná, se bude konat bez diváků.

Dříve MOV uvedl, že jeho cílem je úspěšné provedení Olympijských her v Tokiu, které se mají konat od 24. července do 9. srpna. Organizační výbor her v únoru oznámil vytvoření zvláštní pracovní skupiny pro monitoring situace.

Novým koronavirem bylo infikováno více než 100 tisíc lidí na světě, většina se uzdravila a asi čtyři tisíce zemřely.

Ohnisko nákazy bylo poprvé nahlášeno v prosinci v čínském městě Wu-han. V Evropě bylo nejvážnější šíření koronaviru v Itálii, ke složité situaci dochází také ve Francii a Německu.

V Česku je podle posledních informací 64 nakažených. V úterý vláda nařídila zákaz hromadných akcí nad 100 účastníků. Byly zavřeny i školy. Již před tím se Světový pohár v biatlonu v Novém městě na Moravě proběhl bez diváků.