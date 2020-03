Bylo odhaleno tajemství vzniku hmoty ve vesmíru

Axion je hypotetická částice miliardkrát lehčí než proton, která se jen zřídkakdy dostává do interakce s obyčejnou hmotou. Podle názoru odborníků může jeho existence vysvětlit několik závažných fyzikálních problémů. Jeden z nich – silný CP problém – spočívá v tom, že silná jaderná interakce zůstává neměnná, bude-li kvantový systém vystaven operaci zrcadlení se současnou výměnou všech částic za antičástice (CP – symetrie). Kromě toho je axion kandidátem na roli částice temné hmoty. V nové studii vědci tvrdí, že axion vysvětluje nedostatek antihmoty ve vesmíru.

Podle názoru výzkumníků rotace axionu uvolňuje energii, která se mění v baryony (částice obyčejné hmoty). Způsobilo by to kaskádový efekt, který by vedl v konečném důsledku k převládání hmoty nad antihmotou.

Když jsou částice hmoty a antihmoty v interakci, navzájem se ničí. V prvních zlomcích vteřiny po Velkém třesku existovaly hmota a antihmota ve stejných množstvích. Tato symetrie bránila převládání jednoho typu hmoty nad druhým, pak ale něco způsobilo porušení rovnováhy.

Mohutná exploze

Dříve Sputnik informoval , že vědci z Mezinárodního střediska pro radioastronomický výzkum (ICRAR) zaznamenali nejmohutnější explozi ve vesmíru od dob Velkého třesku.

K explozi došlo u velmi masivní černé díry v nadkupě galaxií Hadonoše, která se nachází ve vzdálenosti 390 milionů světelných let od Země. Astronomové podotýkají, že v důsledku exploze došlo k uvolnění energie, které pětkrát přesahuje předchozí rekord.

„Probíhalo to velmi pomalu – jako výbuch ve zpomaleném záznamu, který trval stamiliony let,“ vysvětlila profesorka střediska Melanie Johnston-Hollittová.

Vědci zatím nezjistili příčinu exploze a plánují provedení důkladnějšího výzkumy, také dvojnásobně zvýší počet antén.